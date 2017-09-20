"Челси" подозревается в нарушении правил по трансферам юных игроков

Челси В третий раз за восемь последних лет ФИФА проводит расследование в отношении "Челси" по поводу возможных нарушений правил, регулирующих трансферы юных игроков.

Напомним, переманив в 2007 Гаэля Какута из "Ланса", спустя два года "синие" подверглись трансферном запрету — впоследствии отмененному. А в прошлом году ФИФА расследовала переход на "Стэмфорд Бридж" Бертрана Траоре.

Как утверждает The Telegraph, в данный момент ФИФА проводит свое очередное расследование в отношении чемпионов Премьер-Лиги. Никаких подробностей не сообщается — известно лишь то, что предполагаемые нарушения менее серьезны, нежели те, за которые "Атлетико" был лишен возможности регистрировать новичков в минувшее трансферное окно.

"Расследование продвигается, и в данный момент времени мы не можем дать никаких дополнительных комментариев", — сообщил официальный представитель ФИФА Daily Mail.

Добавим, что в "Челси" отрицают какие-либо нарушения и уверены, что пройдут проверку ФИФА на соблюдение правил.



Метки ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2017 07:00

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  1. bezviz 20.09.2017 07:46 # bezviz
    о щас все замечтают что Челси дадут трансферный запрет и клуб ослабнет, дав шанс помойкам типа ливеру арсинолю или мю

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  2. carrick-16 20.09.2017 07:28 # carrick-16
    Получат трансферный запрет на следующее лето, Конте вообще взорвется))

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  3. chr1s8rown 20.09.2017 07:09 # chr1s8rown
    щель - позор Англии

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