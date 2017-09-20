Клопп: "Мне тошно от таких голов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему уже "тошно" от того, насколько легко его команда пропускает голы.

Во вторник вечером "красные" продлили свою серию без побед до трех матчей, проиграв в гостях у "Лестера" со счетом 2:0 и вылетев из Кубка Лиги.



Как это часто бывает в последнее время, "Ливерпуль" много атаковал, владел мячом и территорией, наносил удары, но своими шансами не воспользовался и вдобавок позволил легко забить сопернику, что огорчает Клоппа.



"В первом тайме мы играли в действительно хороший футбол и должны были быстро решать игру. Мы имели отличные моменты, однако это футбол, здесь играют 90 минут, как минимум".



"Неким образом "Лестеру" удалось выстоять, потому что мы были недостаточно решительны возле чужих ворот. Иногда так бывает, но ты обязан сохранять концентрацию до конца, не позволяя сопернику забить. "Лестер" забил слишком легко".



"Подбор после углового, вброс мяча... Мне тошно от таких голов. В случае с первым голом, мы не выдавили соперника из своей штрафной. Можно говорить об этом раз или 1000 раз, но пропускать такие голы неприятно. Сегодня это случилось снова", — цитирует Клоппа Sky Sports.