"Ливерпуль" выбыл из Кубка Лиги

Во вторник вечером было сыграно несколько матчей 3-го раунда Кубка Лиги. Сразу несколько представителей Премьер-Лиги покинули турнир, включая "Ливерпуль".

Команда Юргена Клоппа потерпела поражение 2:0 в гостях у "Лестера", дважды пропустив во втором тайме. "Красные" так и не смогли воплотить в голы свое преимущество по территории и ударам.



К категории сюрпризов вполне можно отнести и результат матча между "Кристал Пэлас" и "Хаддерсфилдом". Рой Ходжсон отпраздновал свою первую победу на тренерском мостике "орлов" — 1:0.



Помимо "Ливерпуля" и "Хаддерсфилда", Кубок Лиги также покинули "Стоук", уступивший "Бристоль Сити", "Брайтон", обыгранный "Борнмутом" в экстра-таймах, и "Бернли", в серии пенальти капитулировавший перед "Лидсом", а вот "Вест Хэм", "Суонси" и "Тоттенхэм" идут дальше.



"Лестер" — "Ливерпуль" — 2:0 (0:0)



Голы: Окадзаки 65, Слимани 78.



"Лестер": Хамер, Амарти, Драгович, Морган, Чилуэлл, Олбрайтон, Иборра, Ндиди (Чоудхури 84), Грей, Слимани, Ульоа (Окадзаки 53).



"Ливерпуль": Уорд, Фланаган, Гомес, Клаван, Робертсон, Хендерсон, Груич, Вейналдум (Ингс 73), Окслейд-Чемберлен, Коутиньо (Вудберн 45), Соланке.



"Тоттенхэм" — "Барнсли" — 1:0 (0:0)



Гол: Алли 65.



"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Фойт, Вертонген, Уолкер-Питерс, Дембеле (Дайер 79), Уинкс, Сиссоко, Алли (Оукли-Бут 90), Сон, Льоренте (Нкуду 67).



"Борнмут" — "Брайтон" — 1:0 (0:0) после экстра-таймов



Гол: Кинг 99.



"Борнмут": Боруц, Фрэйзер, Фрэнсис, Стив Кук, Брэд Смит, Айб (Адам Смит 103), Льюис Кук, Гослинг, Станислас (Пью 63), Муссе (Кинг 79), Афобе.



"Брайтон": Крул, Розеньор (Матею 109), Хюнемайер, Голдсон, Бонг, Скелотто (Проппер 105), Хатчинсон, Моламби, Скалак (Марч 104), Мерфи, Искьердо (Кнокер 104).



"Бристоль Сити" — "Стоук" — 2:0 (0:0)



Голы: Дьеду 50, Тэйлор 60.



"Стоук": Грант, Зума, Мартинс Инди, Виммер, Джонсон, Флетчер, Адам (Шакири 74), Таймон (Берахино 45), Шупо-Мотинг, Собхи, Крауч (Диуф 81).



"Бернли" — "Лидс" — 2:2 (0:0) после экстра-таймов, победа "Лидса" по пенальти — 3:5



Голы: Вуд 89 (пен), Брэйди 90 — Сако 80, Эрнандес 90.



"Бернли": Поуп, Бардсли, Тарковсеи, Лонг, Тэйлор, Гудмундссон, Хендрик (Корк 90), Вествуд (Дефур 120), Арфилд (Брэйди 72), Барнс, Вокс (Вуд 72).



"Кристал Пэлас" — "Хаддерсфилд" — 1:0 (1:0)



Гол: Бакари Сако 12.



"Кристал Пэлас": Сперони, Келли, Томкинс, Мамаду Сако (Дилэйни 70), Ван Анхольт, Таунсенд, Миливоевич, Ридевалд (Кабайе 80), Шлюпп (Суаре 45), Ли, Бакари Сако.



"Хаддерсфилд": Коулмен, Мэлоун, Хогг (Уайтхед 70), Биллинг, Качунга, Крэйни, Ла Парра, Лолли, Инс (Муй 69), Хадерджонаж, Хефеле.



"Вест Хэм" — "Болтон" — 3:0 (2:0)



Голы: Огбонна 4, Сако 31, Масуаку 90.



"Вест Хэм": Адриан, Байрам, Райс, Огбонна, Масуаку, Нобл (Куина 77), Куяте, Хаксабанович (Холланд 62), Айю, Арнаутович, Сако (Эрнандес 70).



"Рединг" — "Суонси" — 0:2 (0:0)



Голы: Моусон 52, Айю 83.



"Суонси": Нордфельдт, Рангель, Ван дер Хорн, Мейсон, Олссен, Меса, Санчеш, Фер, Нарсинх (Фернандес 70), Рутледж (Айю 62), Бони (Абрахэм 81).



"Астон Вилла" — "Мидлсбро" — 0:2 (0:0)



Голы: Бэмфорд 58 (пен), 67.



"Брентфорд" — "Норвич" — 1:3 (0:1)



Голы: Кларк 90 — Вранчич 10 (пен), 51, Мерфи 68.



"Вулверхэмптон" — "Бристоль Роверс" — 1:0 (0:0) после экстра-таймов



Гол: Энобахаре 98.

