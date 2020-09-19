Эррера уверен, что не лишился доверия Моуриньо

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера уверен, что не лишился доверия со стороны главного тренера Жозе Моуриньо.

Если в прошлом сезоне португалец наделял Эрреру важными тактическими заданиями, то в этом еще ни разу не использовал с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



Тем не менее, испанец уверен, что сохраняет благосклонность Жозе. По словам Андера, он готов биться за Моуриньо, даже если будет выходить со скамейки запасных.



"Я чувствую себя таким же важным, как и в прошлом сезоне. Я командный игрок и всегда подчеркивал, что если тренер решил оставить меня в запасе, я буду готов выйти и помочь по ходу игры".



"Мне повезло, что я выступаю за "Манчестер Юнайтед", поэтому я буду наслаждаться каждой минутой, проведенной на поле за этот клуб. Тренер по-прежнему заставляет меня чувствовать себя важной единицей", - сообщил Эррера The Telegraph.