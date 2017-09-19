Даррен Фергюсон советовался с отцом по поводу "Арсенала"

Главный тренер "Донкастера" Даррен Фергюсон признался, что получил совет от своего отца сэра Алекса о том, как обыграть "Арсенал" в матче 3-го раунда Кубка Лиги в среду.

В среду вечером "Донкастер", представляющий Лигу Один, совершит выезд на "Эмирейтс". Среди прочих, на стадионе будет присутствовать и экс-наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон, давший несколько советов своему сыну о том, как обыграть команду Арсена Венгера.



"Мой отец и Арсен Венгер испытывают безмерное уважение друг к другу. Они соперничали друг с другом на протяжении многих лет, но при этом очень, очень хорошо ладили. Арсен — отличный тренер, и, конечно, мы хотим победить его команду, однако мы знаем, что это будет сложно сделать".



"Да, я разговаривал с отцом, мы часто общаемся. Понятное дело, мы разговаривали о матче. Он будет присутствовать на игре, как и моя мать, моя семья. Хорошо, что все будут в сборе".



"Важно, чтобы мы вышли и показали хорошую игру", — цитирует Фергюсона-младшего Daily Mirror.