Киоун: "Озил и Санчес не нужны "Арсеналу"

Месут Озил Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что без своих лидеров в лице Месута Озила и Алексиса Санчеса "канониры" играют даже лучше.

Как известно, из-за проблем со здоровьем Озил не смог принять участие в дерби против "Челси" в минувшее воскресенье, тогда как Санчес лишь появился на замену во втором тайме.

Результат 0:0 и уверенная игра "канониров" убедили Киоуна в том, что страх лишиться Месута и Алексиса был напрасным — без своих звезд, очевидно задумывающих о смене клуба, "Арсенал" выглядел даже лучше.

"В "Арсенале" так сильно боялись потерять Алексиса Санчеса и Месута Озила. Но превосходная игра против "Челси" без них заставляет тебя с удивлением задуматься, откуда весь этот шум".

"Без этих двоих "Арсенал" выглядел гораздо лучше в плане оборонительной игры. Они были дисциплинированы, сплоченно трудились и прессинговали как единое целое, не давая "Челси" свободного пространства".

"Челси" впервые при Антонио Конте не забил на "Стэмфорд Бридж". Когда мяч был у "Челси", "Арсенал" подвергал их такому давлению, что казалось, Гари Кэхилл не умеет пасовать".

"Много ли раз вы видели, что пресса не облепляет Санчеса? Арсену Венгеру не хватило духа оставить Озила в стороне, но что он реально дает команде?"

"В окружении работящих полузащитников Аарон Рэмси смог чаще владеть мячом. Он дирижировал игрой в полузащите, и это была его лучшая игра за годы".

"Для этой команды "Арсенала" это был шанс сделать шаг вперед и доказать, что им не нужны Санчес и Озил, чтобы играть хорошо", — рассуждает Киоун в Daily Mail.



Метки Арсенал, Киоун, Озил, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2017 20:00

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  1. osivori 19.09.2017 20:56 # osivori
    а по сути прав, санчес со склочным характером, а пучеглазик не любит трудиться, лучше арсеналу от них избавиться

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  2. gidro-met 19.09.2017 20:49 # gidro-met
    С таким еплетом только в Турции играть

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  3. paul-shark 19.09.2017 20:45 # paul-shark
    Вот, что ничья животворящая против гпенсов делает.

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  4. melwood-lfc 19.09.2017 20:33 # melwood-lfc
    озила в ливер бы взял
    вместо кавтиньи след летом

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  5. bushido 19.09.2017 20:31 # bushido
    Озиль пародирует Фила Джонса

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  6. mancunia-planet 19.09.2017 20:10 # mancunia-planet
    А ведь Ёзыл не так давно был лучшим распасовщиком европы какое то время)

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  7. imf-tau 19.09.2017 20:06 # imf-tau
    Михайло поди дольше фотку выбирал чем статью переводил.

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  8. wengerrrro 19.09.2017 20:04 # wengerrrro
    фото огонь
    часть правды есть в словах, но иногда тащит санчес, дико причем

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  9. dimon70 19.09.2017 20:02 # dimon70
    фото с паспорта

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