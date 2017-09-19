Киоун: "Озил и Санчес не нужны "Арсеналу"

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что без своих лидеров в лице Месута Озила и Алексиса Санчеса "канониры" играют даже лучше.

Как известно, из-за проблем со здоровьем Озил не смог принять участие в дерби против "Челси" в минувшее воскресенье, тогда как Санчес лишь появился на замену во втором тайме.



Результат 0:0 и уверенная игра "канониров" убедили Киоуна в том, что страх лишиться Месута и Алексиса был напрасным — без своих звезд, очевидно задумывающих о смене клуба, "Арсенал" выглядел даже лучше.



"В "Арсенале" так сильно боялись потерять Алексиса Санчеса и Месута Озила. Но превосходная игра против "Челси" без них заставляет тебя с удивлением задуматься, откуда весь этот шум".



"Без этих двоих "Арсенал" выглядел гораздо лучше в плане оборонительной игры. Они были дисциплинированы, сплоченно трудились и прессинговали как единое целое, не давая "Челси" свободного пространства".



"Челси" впервые при Антонио Конте не забил на "Стэмфорд Бридж". Когда мяч был у "Челси", "Арсенал" подвергал их такому давлению, что казалось, Гари Кэхилл не умеет пасовать".



"Много ли раз вы видели, что пресса не облепляет Санчеса? Арсену Венгеру не хватило духа оставить Озила в стороне, но что он реально дает команде?"



"В окружении работящих полузащитников Аарон Рэмси смог чаще владеть мячом. Он дирижировал игрой в полузащите, и это была его лучшая игра за годы".



"Для этой команды "Арсенала" это был шанс сделать шаг вперед и доказать, что им не нужны Санчес и Озил, чтобы играть хорошо", — рассуждает Киоун в Daily Mail.