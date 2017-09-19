Клопп пока не планирует покупать в январе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в данный момент доволен подбором игроков и не планирует выходить на трансферный рынок в январе, однако ситуация еще может измениться.

На старте этого сезона к игре "красных" в обороне есть немало вопросов. Многие и вовсе считают, что Жоэль Матип, Рагнар Клаван и Деян Ловрен не обладают достаточным мастерством для выступлений за мерсисайдский клуб.



Однако Клопп уже неоднократно защищал своих игроков оборонительной линии. Юрген считает, что у "Ливерпуля" достаточно хороший состав, чтобы преуспеть на всех фронтах.



"Да, с сегодняшней точки зрения, мы довольны имеющимся подбором игроков — но посмотрим, как будет в январе. Думаю, у нас достаточная глубина состава, чтобы выступать в различных соревнованиях и продвинуться там как можно дальше, в этом и состоит наш план в данный момент".



"Посмотрим, как будут обстоять дела в январе, но в данный момент времени я чувствую себя комфортно, когда размышляю о различных вариантах состава для различных матчей", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.