Невилл: "Де Хеа делает ошибки защитников МЮ незаметными"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что команда Жозе Моуриньо далеко не безгрешна в обороне, однако блестящая игра Давида Хе Хеа в воротах нивелирует слабость защитной линии.

В пяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги подопечные Моуриньо пропустили всего дважды — меньше всех в дивизионе наравне с соседями из "Манчестер Сити". Этим, считает Невилл, "Юнайтед" обязан не столько своим защитникам, сколько голкиперу.



"Если посмотреть на "Юнайтед", то вы увидите, что они совершали ошибки против "Стоука", имел свои моменты и "Эвертон". Однако проявленная слабость в обороне была покрыта Давидом Де Хеа, который абсолютно является голкипером мирового уровня".



"Жозе Моуриньо всегда демонстрировал хорошие результаты дома. Он рад сидеть на своем месте и наблюдать, как соперники спотыкаются. "Юнайтед" не знает поражений на "Олд Траффорд" уже 12 месяцев после победы здесь "Сити".



"На мой взгляд, они выглядят гораздо лучше в плане того, как они взламывают соперников и убивают интригу", — сообщил Невилл Sky Sports.