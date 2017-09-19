Азар вернется в стартовый состав "Челси"

В матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Ноттингем Форест" в среду вечером плеймейкер "Челси" Эден Азар впервые в этом сезоне выйдет с первых минут.

Напомним, Азар полностью пропустил предсезонный период, получив травму лодыжки на тренировке сборной Бельгии в начале июня. Восстановившись после операции, Эден отметился уже четырьмя появлениями на замену.



Главный тренер "синих" Антонио Конте считает, что сейчас для 26-летнего полузащитника наступил правильный момент, чтобы сделать следующий шаг и попытаться вернуть себе место в стартовом составе.



"Да, я думаю, сейчас правильный момент для Эдена, чтобы выйти с первых минут и постараться сыграть матч целиком. Ему предстоит сделать финальный шаг на пути восстановления после травмы, и мы поддержим его в этом. Думаю, мы очень хорошо контролируем ситуацию", — цитирует Конте Daily Mail.



Также Антонио подтвердил, что "Челси" не будет подавать апелляцию на красную карточку защитника Давида Луиса, который был удален в воскресном дерби против "Арсенала" и теперь пропустит три следующих матча из-за дисквалификации.