Маркус Рэшфорд номинирован на Golden Boy

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд оказался одним из шести англичан, номинированных на Golden Boy — награду лучшему молодому игроку Европы.

С 2003 итальянская газета Tuttosport ежегодно определяет лучшего молодого футболиста в возрасте не старше 21 года. Награду присуждает коллегия из 30 журналистов.

На сей раз среди фаворитов значатся французы Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, которые минувшим летом сменили клубы по дорогостоящим трансферам.

Конкуренцию фаворитам постараются составить шестеро англичан — ни одна другая страна не представлена в списке из 25 номинантов таким количеством игроков, как Англия.

В этой шестерке, помимо Рэшфорда, присутствуют Джо Гомес с Домиником Соланке из "Ливерпуля", Доминик Калверт-Левин из "Эвертона", Кайл Уолкер-Питерс из "Тоттенхэма" и принадлежащий "Вест Хэму" Рис Оксфорд.

Что касается прочих представителей Премьер-Лиги среди номинантов, то такой здесь только один — это нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус. Обладатель престижной награды будет объявлен в октябре.

Добавим, что в 2015 году Рэшфорд занял второе место в соответствующем голосовании, уступив награду Ренату Санчешу, а еще 12 месяцами ранее "Золотым мальчиком" был признан одноклубник Маркуса Антони Мартиаль.

Номинанты на награду Golden Boy-2017

Аарон Мартин Кариколь ("Эспаньол"), Жан-Кевин Огюстен ("РБ Лейпциг"), Родриго Бентанкур ("Ювентус"), Стивен Бергвейн (ПСВ), Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Усман Дембеле ("Барселона"), Амаду Диавара ("Наполи"), Каспер Долберг ("Аякс"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Габриэль Жезус ("Манчестер Сити"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Беньямин Хенрикс ("Байер"), Борха Майораль ("Реал"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эмре Мор ("Сельта"), Рис Оксфорд ("Боруссия Менхенгладбах"), Кристиан Пулишич ("Боруссия Дортмунд"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Аллан Сен-Максимен ("Сент-Этьен"), Доминик Соланке ("Ливерпуль"), Тео Эрнандес ("Реал"), Юри Тилеманс ("Монако"), Энес Унал ("Вильярреал"), Кайл Уолкер-Питерс ("Тоттенхэм")



Метки Golden Boy, Манчестер Юнайтед, награды, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1216

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Последние комментарии:




  1. tursa 19.09.2017 16:36 # tursa
    мбаппе жезус дембеле, но уж точно не этот бегунок

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  2. reddevil13 19.09.2017 16:34 # reddevil13
    Однозначно Рэшфорд лучший, но купленное УЕФА отдаст Мбаппе или что ещё смешнее Дембеле.

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  3. gerrard08 19.09.2017 16:30 # gerrard08
    А выиграть Мбампе должен.

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  4. hammersmith 19.09.2017 16:29 # hammersmith
    Maaaaarcus Rashfoooooooooord
    he's our english scoring genius
    with a 24 inch penis

    Maaaaarcus Rashfoooooooooord

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  5. gerrard08 19.09.2017 16:27 # gerrard08
    Вместо Гомеса лучше бы Вудберну дали, он конечно не настолько распиарен как Кент, но всяко больше достоин.

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  6. skychnie-oboi 19.09.2017 16:26 # skychnie-oboi
    Тут Мбапе без вариантов.Как и Криро ЗМ.
    Всякие Соланке собраны чисто для массовки чтоб эмитировать какую то борьбу, так сказать среди 2,5 кандидатов.

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  7. goal 19.09.2017 16:25 # goal
    Лукаку поссал, Коста поссал, Матич поссал, Сандро поссал, Чалоба поссал, Соланке поссал, Чемберлен поссал, Наинголан поссал, Бонуччи поссал, Вератти поссал, Толиссо поссал, Ван Дейк поссал, Баркли поссал, Хамес поссал, даже запакоста своим переходом поссал на помойку челси.

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  8. kos9k 19.09.2017 16:23 # kos9k
    пенсы говорят, что у них сильнейший молодняк в апл-в итоге ни одного номинанта с помойки))

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  9. al-faarabi 19.09.2017 16:23 # al-faarabi
    насрота нужно на золотой хуй номинировать за умение сосировать

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  10. goal 19.09.2017 16:19 # goal
    Мбаппии!

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  11. seva 19.09.2017 16:18 # seva
    все пенсы номинированы на Golden Piss

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  12. goal 19.09.2017 16:17 # goal
    с кем с кем бой?

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  13. narcot 19.09.2017 16:16 # narcot
    его уровень - это Golden Rain

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  14. shmit 19.09.2017 16:15 # shmit
    Гомез))Сосанке)))
    Орео

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  15. chelsealondon 19.09.2017 16:06 # chelsealondon
    Мбаппе....

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  16. masterofcactus 19.09.2017 16:05 # masterofcactus
    Соланке возьмет.

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  17. bezviz 19.09.2017 16:04 # bezviz
    Джо Гомес ("Ливерпуль") Доминик Соланке ("Ливерпуль")

    ахахах ясно

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  18. best-fanunited 19.09.2017 16:03 # best-fanunited
    Килиан Мбаппе

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  19. metropol 19.09.2017 16:02 # metropol
    что здесь делает такой бич как гомес?

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