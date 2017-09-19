Маркус Рэшфорд номинирован на Golden Boy

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд оказался одним из шести англичан, номинированных на Golden Boy — награду лучшему молодому игроку Европы.

С 2003 итальянская газета Tuttosport ежегодно определяет лучшего молодого футболиста в возрасте не старше 21 года. Награду присуждает коллегия из 30 журналистов.



На сей раз среди фаворитов значатся французы Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, которые минувшим летом сменили клубы по дорогостоящим трансферам.



Конкуренцию фаворитам постараются составить шестеро англичан — ни одна другая страна не представлена в списке из 25 номинантов таким количеством игроков, как Англия.



В этой шестерке, помимо Рэшфорда, присутствуют Джо Гомес с Домиником Соланке из "Ливерпуля", Доминик Калверт-Левин из "Эвертона", Кайл Уолкер-Питерс из "Тоттенхэма" и принадлежащий "Вест Хэму" Рис Оксфорд.



Что касается прочих представителей Премьер-Лиги среди номинантов, то такой здесь только один — это нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус. Обладатель престижной награды будет объявлен в октябре.



Добавим, что в 2015 году Рэшфорд занял второе место в соответствующем голосовании, уступив награду Ренату Санчешу, а еще 12 месяцами ранее "Золотым мальчиком" был признан одноклубник Маркуса Антони Мартиаль.



Номинанты на награду Golden Boy-2017



Аарон Мартин Кариколь ("Эспаньол"), Жан-Кевин Огюстен ("РБ Лейпциг"), Родриго Бентанкур ("Ювентус"), Стивен Бергвейн (ПСВ), Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Усман Дембеле ("Барселона"), Амаду Диавара ("Наполи"), Каспер Долберг ("Аякс"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Габриэль Жезус ("Манчестер Сити"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Беньямин Хенрикс ("Байер"), Борха Майораль ("Реал"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эмре Мор ("Сельта"), Рис Оксфорд ("Боруссия Менхенгладбах"), Кристиан Пулишич ("Боруссия Дортмунд"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Аллан Сен-Максимен ("Сент-Этьен"), Доминик Соланке ("Ливерпуль"), Тео Эрнандес ("Реал"), Юри Тилеманс ("Монако"), Энес Унал ("Вильярреал"), Кайл Уолкер-Питерс ("Тоттенхэм")