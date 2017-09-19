Эррера считает "Сити" фаворитом Премьер-Лиги

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера назвал "Манчестер Сити" фаворитом на победу в Премьер-Лиге, но отметил, что соседи его команды находятся под большим давлением, нежели сами "красные дьяволы".

После пяти сыгранных туров клубы из Манчестера захватили лидерство в Премьер-Лиге, имея идентичные показатели: 13 очков и разницу мячей 16:2. По мнению Эрреры, оставшиеся без трофеев в прошлом сезоне "горожане" обязаны оправдать свои летние инвестиции, однако "Юнайтед" попробует этому помешать.



"Манчестер Сити" больше всех потратил в Премьер-Лиге, поэтому они являются принципиальными претендентами на титул. Мы тоже постараемся побороться за чемпионство, как и за все другие трофеи, и мы тоже обладаем мастерством. Однако из-за потраченных денег, думаю, они являются фаворитами".



"Когда тратишь много денег, то всегда оказываешься под давлением. Однако давление испытываем и мы, ведь мы являемся крупнейшим клубом в Англии".



"Мы выиграли три трофея в прошлом сезоне, тогда как "Сити" не выиграл ничего. Они под давлением. Они обязаны выигрывать трофеи. Поскольку в прошлом сезоне мы выиграли три трофея, то теперь они больше обязаны сделать это, чем мы".



"Когда выступаешь за "Юнайтед", от тебя всегда ожидают побед, и ты обязан их добиваться. Но вы знаете, мне это даже нравится", — цитирует Эрреру Sky Sports.