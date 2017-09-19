Фанатам МЮ запретили петь о мужском достоинстве Лукаку
Болельщикам "Манчестер Юнайтед" запретили петь о мужском достоинстве нападающего Ромелу Лукаку.
Публика на "Олд Траффорд" уверена: великолепному началу карьеры в МЮ бельгиец обязан не только главному тренеру Жозе Моуриньо, но и размеру своего мужского достоинства. Подобного рода кричалки распевались на двух последних матчах - против "Базеля" и "Эвертона".
Организация по борьбе с расизмом Kick It Out сочла это за проявление дискриминации и уже попросила фанатов отказаться от популярной песни.
"Расистские стереотипы не приемлемы в футболе и обществе в целом, независимо от того, демонстрируют они поддержку игроку или нет".
"Мы уже связались с "Манчестер Юнайтед" и будем работать в тесном сотрудничестве с клубом и FA, чтобы как можно быстрее решить этот вопрос. Виновных ждет наказание", - гласит заявление Kick It Out.
19.09.2017 14:00
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Последние комментарии:
чёт скумы всерьез решили распространять гомосяо среди своих болел. стыдно быть скумом
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Скум не отстает от гейгуннеров
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геи епаные
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Кто о чем, а скумы все о членах
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Лгбскум как всегда
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давно пора закрыть эту старую гейскум помойку
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какой клуб-такие и кричалки
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скум решил не отставать от друзяшек геев пинсов
и тоже нашли себе нигера который диолдонит их в перерыве
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Дискриминация белых, если только.
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Типикал педоскум.
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сперва просили харгривза выебать собственных жен,а теперь восхваляют член лукаки
скумы заслужили таких легенд ебарьженыбрата и сосаф
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калонирам бы понравилось.
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Видимо макака уже всех фанадов спермю своим достоинством порадовал.
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Сами ищут расизм там, где его нет. У меня тоже 24, но я не нига
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Ну поют болелы МЮ про черный пенис, ну и что теперь
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