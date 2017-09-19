Фанатам МЮ запретили петь о мужском достоинстве Лукаку

Ромелу Лукаку Болельщикам "Манчестер Юнайтед" запретили петь о мужском достоинстве нападающего Ромелу Лукаку.

Публика на "Олд Траффорд" уверена: великолепному началу карьеры в МЮ бельгиец обязан не только главному тренеру Жозе Моуриньо, но и размеру своего мужского достоинства. Подобного рода кричалки распевались на двух последних матчах - против "Базеля" и "Эвертона".

Организация по борьбе с расизмом Kick It Out сочла это за проявление дискриминации и уже попросила фанатов отказаться от популярной песни.

"Расистские стереотипы не приемлемы в футболе и обществе в целом, независимо от того, демонстрируют они поддержку игроку или нет".

"Мы уже связались с "Манчестер Юнайтед" и будем работать в тесном сотрудничестве с клубом и FA, чтобы как можно быстрее решить этот вопрос. Виновных ждет наказание", - гласит заявление Kick It Out.




Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 19.09.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 3188

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 19.09.2017 15:03 # largo-winch
    чёт скумы всерьез решили распространять гомосяо среди своих болел. стыдно быть скумом

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  2. morata9 19.09.2017 14:59 # morata9
    Скум не отстает от гейгуннеров

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  3. toledo 19.09.2017 14:59 # toledo
    геи епаные

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  4. ratamahatta 19.09.2017 14:54 # ratamahatta
    Кто о чем, а скумы все о членах

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  5. pautinho 19.09.2017 14:50 # pautinho
    Лгбскум как всегда

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  6. trivium 19.09.2017 14:43 # trivium
    давно пора закрыть эту старую гейскум помойку

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  7. kos9k 19.09.2017 14:39 # kos9k
    какой клуб-такие и кричалки

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  8. blackdreamer 19.09.2017 14:30 # blackdreamer
    скум решил не отставать от друзяшек геев пинсов
    и тоже нашли себе нигера который диолдонит их в перерыве

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  9. dragonishka 19.09.2017 14:23 # dragonishka
    Дискриминация белых, если только.

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  10. paul-shark 19.09.2017 14:08 # paul-shark
    Типикал педоскум.

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  11. mr-terry 19.09.2017 14:07 # mr-terry
    сперва просили харгривза выебать собственных жен,а теперь восхваляют член лукаки
    скумы заслужили таких легенд ебарьженыбрата и сосаф

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  12. ruschelsea 19.09.2017 14:06 # ruschelsea
    калонирам бы понравилось.

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  13. reeker 19.09.2017 14:04 # reeker
    Видимо макака уже всех фанадов спермю своим достоинством порадовал.

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  14. januzaj00 19.09.2017 14:03 # januzaj00
    Сами ищут расизм там, где его нет. У меня тоже 24, но я не нига

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  15. vtp 19.09.2017 14:02 # vtp
    Ну поют болелы МЮ про черный пенис, ну и что теперь

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