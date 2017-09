Фанатам МЮ запретили петь о мужском достоинстве Лукаку

Болельщикам "Манчестер Юнайтед" запретили петь о мужском достоинстве нападающего Ромелу Лукаку.

Публика на "Олд Траффорд" уверена: великолепному началу карьеры в МЮ бельгиец обязан не только главному тренеру Жозе Моуриньо, но и размеру своего мужского достоинства. Подобного рода кричалки распевались на двух последних матчах - против "Базеля" и "Эвертона".



Организация по борьбе с расизмом Kick It Out сочла это за проявление дискриминации и уже попросила фанатов отказаться от популярной песни.



"Расистские стереотипы не приемлемы в футболе и обществе в целом, независимо от того, демонстрируют они поддержку игроку или нет".



"Мы уже связались с "Манчестер Юнайтед" и будем работать в тесном сотрудничестве с клубом и FA, чтобы как можно быстрее решить этот вопрос. Виновных ждет наказание", - гласит заявление Kick It Out.