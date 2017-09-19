Клоппа не напрягают результаты "Юнайтед" и "Сити"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не напрягает ход, набранный на старте сезона двумя клубами из Манчестера.
После пяти туров Премьер-Лиги "Юнайтед" и "Сити" потеряли на двоих всего четыре очка, идут в лидерах и показывают сумасшедшую результативность: команды Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью забили по 16 мячей.
Тем не менее, Клоппа не напрягает ход, набранный основными конкурентами в борьбе за титул. Юрген получает удовольствие от игры топ-клубов, но их результатам не придает большого значения.
"Я смотрю матчи "Юнайтед" и "Сити" просто потому, что мне это интересно. Я нанимался сюда не для того, чтобы считать очки конкурентов и рассуждать, к чему это приведет. Они набрали хорошую форму, и это все, что я могу вам сказать прямо сейчас".
"Пока вы стремитесь к своим целям, пока вы выкладываетесь по полной, вам необязательно смотреть на другие команды. Вы обращаете на них внимание только тогда, когда вам предстоит с ними сыграть. В остальное время игнорируйте шумиху вокруг них", - цитирует Клоппа Sky Sports.
19.09.2017 13:00
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Последние комментарии:
Адекватно. Смысл напрягаться из-за чужих результатов? Значение имеют только свои.
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Получить за 5 туров разницу в 5 очков и не беспокоиться?
Какой же тогда может быть разница через 38 туров?
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+ шпоры, синяки и даже Арсенал... все это конкуренты Ливера. далеко не только манчестеры
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его даже свои результаты не напрягают, епт
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