Клоппа не напрягают результаты "Юнайтед" и "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не напрягает ход, набранный на старте сезона двумя клубами из Манчестера.

После пяти туров Премьер-Лиги "Юнайтед" и "Сити" потеряли на двоих всего четыре очка, идут в лидерах и показывают сумасшедшую результативность: команды Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью забили по 16 мячей.



Тем не менее, Клоппа не напрягает ход, набранный основными конкурентами в борьбе за титул. Юрген получает удовольствие от игры топ-клубов, но их результатам не придает большого значения.



"Я смотрю матчи "Юнайтед" и "Сити" просто потому, что мне это интересно. Я нанимался сюда не для того, чтобы считать очки конкурентов и рассуждать, к чему это приведет. Они набрали хорошую форму, и это все, что я могу вам сказать прямо сейчас".



"Пока вы стремитесь к своим целям, пока вы выкладываетесь по полной, вам необязательно смотреть на другие команды. Вы обращаете на них внимание только тогда, когда вам предстоит с ними сыграть. В остальное время игнорируйте шумиху вокруг них", - цитирует Клоппа Sky Sports.