Клоппа не напрягают результаты "Юнайтед" и "Сити"

Пеп Гвардиола и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не напрягает ход, набранный на старте сезона двумя клубами из Манчестера.

После пяти туров Премьер-Лиги "Юнайтед" и "Сити" потеряли на двоих всего четыре очка, идут в лидерах и показывают сумасшедшую результативность: команды Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью забили по 16 мячей.

Тем не менее, Клоппа не напрягает ход, набранный основными конкурентами в борьбе за титул. Юрген получает удовольствие от игры топ-клубов, но их результатам не придает большого значения.

"Я смотрю матчи "Юнайтед" и "Сити" просто потому, что мне это интересно. Я нанимался сюда не для того, чтобы считать очки конкурентов и рассуждать, к чему это приведет. Они набрали хорошую форму, и это все, что я могу вам сказать прямо сейчас".

"Пока вы стремитесь к своим целям, пока вы выкладываетесь по полной, вам необязательно смотреть на другие команды. Вы обращаете на них внимание только тогда, когда вам предстоит с ними сыграть. В остальное время игнорируйте шумиху вокруг них", - цитирует Клоппа Sky Sports.




Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 19.09.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 626

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dragonishka 19.09.2017 13:35 # dragonishka
    Адекватно. Смысл напрягаться из-за чужих результатов? Значение имеют только свои.

    (ответить)

  2. akadam 19.09.2017 13:18 # akadam
    Получить за 5 туров разницу в 5 очков и не беспокоиться?
    Какой же тогда может быть разница через 38 туров?

    (ответить)

  3. mancunia-planet 19.09.2017 13:06 # mancunia-planet
    + шпоры, синяки и даже Арсенал... все это конкуренты Ливера. далеко не только манчестеры

    (ответить)

  4. hammersmith 19.09.2017 13:01 # hammersmith
    его даже свои результаты не напрягают, епт

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: