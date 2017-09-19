Уэлбек пропустит минимум месяц

Из-за травмы паха, полученной в матче с "Челси", нападающий Данни Уэлбек не поможет "Арсеналу" как минимум месяц.

На старте этого сезона Уэлбек забил уже три мяча, но развить форму нападающему не удалось. В воскресном матче с "Челси" англичанину пришлось покинуть поле из-за травмы паха.



Как сообщает The Telegraph, на вторник у Данни назначено повторное обследование, но первоначальные прогнозы медиков неутешительны: на восстановление 26-летнему игроку понадобится минимум месяц.



Таким образом, Уэлбек совершенно точно не сыграет в ближайших матчах сборной Англии - против Словении и Литвы в октябре. Вернуться к выступлениям за клуб Данни сможет только международной паузы.