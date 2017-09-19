"Сити" удвоит зарплату Жезуса

"Манчестер Сити" собирается предложить новый контракт нападающему Габриэлю Жезусу, по которому зарплата бразильца вырастет в два раза.

Напомним, что Жезус перебрался в "Сити" только этой зимой, но уже стал ключевым игроком "горожан" в атаке. Сыграв 13 матчей в рамках Премьер-Лиги, Габриэль записал на свой счет уже 11 голов и 4 результативных паса.



Как сообщает The Telegraph, теперь "Сити" готов предложить Жезусу новый контракт: зарплата в 70 тысяч фунтов в неделю больше не отражает влияние бразильца на игру "горожан".



По информации источника, клуб с "Этихад" увеличит зарплату нападающему в два раза, а продлив соглашение с игроком, рассчитывает отбить к нему интерес со стороны европейских грандов.