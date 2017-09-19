"Сити" удвоит зарплату Жезуса

Габриэль Жезус "Манчестер Сити" собирается предложить новый контракт нападающему Габриэлю Жезусу, по которому зарплата бразильца вырастет в два раза.

Напомним, что Жезус перебрался в "Сити" только этой зимой, но уже стал ключевым игроком "горожан" в атаке. Сыграв 13 матчей в рамках Премьер-Лиги, Габриэль записал на свой счет уже 11 голов и 4 результативных паса.

Как сообщает The Telegraph, теперь "Сити" готов предложить Жезусу новый контракт: зарплата в 70 тысяч фунтов в неделю больше не отражает влияние бразильца на игру "горожан".

По информации источника, клуб с "Этихад" увеличит зарплату нападающему в два раза, а продлив соглашение с игроком, рассчитывает отбить к нему интерес со стороны европейских грандов.




Метки Жезус, контракты, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 19.09.2017 11:00

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  1. askarko 19.09.2017 11:31 # askarko
    70 тыс?+100 тыс в конверте явно

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  2. lfcmikki14 19.09.2017 11:21 # lfcmikki14
    Топарик жуткий. Ток Агуеро и Фирмино с ним одного уровня, остальные позади

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  3. hammersmith 19.09.2017 11:06 # hammersmith
    Габби Джи

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