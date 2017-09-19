Большие клубы Европы следят за Фернандиньо
Большие клубы Европы внимательно следят за ситуацией вокруг полузащитника "Манчестер Сити" Фернандиньо, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона.
Минувшим летом главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола с легкой руки отпустил с "Этихад" пятерых игроков, чьи контракты истекли. Подобная участь может постичь через год и Фернандиньо.
Как сообщает The Sun, сам 32-летний бразилец ожидал, что к настоящему моменту уже заключит новый контракт, однако в данный момент переговоры сторон о продлении сотрудничества находятся в зачаточной стадии.
Экс-игрок донецкого "Шахтера" все еще надеется, что в ближайшие недели переговоры получат импульс, в противном случае он уже в январе сможет вступить в контакт с заинтересованными клубами Европы, не спрашивая на то разрешения у "Сити".
Сообщается, что в услугах Фернандиньо, сейчас получающего 100 тысяч фунтов в неделю, заинтересованы различные клубы Испании, Германии, Италии и Франции.
19.09.2017 10:00
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Последние комментарии:
Большие клубы следят , а щити кто? Норм попесоле
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Когда переходил в Сити, возмущались цене, заплаченной за него. Оказался диким топарем.
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В 32 года перейти в топ клуб? Не поздновато?
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лол 100к в неделю этому топарю просто копейки
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Надо было еще продлить пару месяцев назад. Такого игрока сейчас тяжело найти
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