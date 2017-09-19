Большие клубы Европы следят за Фернандиньо

Фернандиньо Большие клубы Европы внимательно следят за ситуацией вокруг полузащитника "Манчестер Сити" Фернандиньо, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона.

Минувшим летом главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола с легкой руки отпустил с "Этихад" пятерых игроков, чьи контракты истекли. Подобная участь может постичь через год и Фернандиньо.

Как сообщает The Sun, сам 32-летний бразилец ожидал, что к настоящему моменту уже заключит новый контракт, однако в данный момент переговоры сторон о продлении сотрудничества находятся в зачаточной стадии.

Экс-игрок донецкого "Шахтера" все еще надеется, что в ближайшие недели переговоры получат импульс, в противном случае он уже в январе сможет вступить в контакт с заинтересованными клубами Европы, не спрашивая на то разрешения у "Сити".

Сообщается, что в услугах Фернандиньо, сейчас получающего 100 тысяч фунтов в неделю, заинтересованы различные клубы Испании, Германии, Италии и Франции.



Метки контракты, Манчестер Сити, Фернандиньо

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2017 10:00

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  1. rawthang 19.09.2017 10:18 # rawthang
    Большие клубы следят , а щити кто? Норм попесоле

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  2. paul-shark 19.09.2017 10:17 # paul-shark
    Когда переходил в Сити, возмущались цене, заплаченной за него. Оказался диким топарем.

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  3. recyjoed 19.09.2017 10:08 # recyjoed
    В 32 года перейти в топ клуб? Не поздновато?

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  4. tursa 19.09.2017 10:08 # tursa
    лол 100к в неделю этому топарю просто копейки

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  5. glorfindel 19.09.2017 10:08 # glorfindel
    Надо было еще продлить пару месяцев назад. Такого игрока сейчас тяжело найти

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