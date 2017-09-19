Азар: "Челси" может играть с закрытыми глазами"

Вингер "Челси" Эден Азар рассказал, что под руководством Антонио Конте "синие" могут играть с закрытыми глазами.

Переход на схему 3-4-3 позволил "Челси" выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги, а Конте совершить тактическую революцию в Англии. В этом сезоне команд с аналогичной расстановкой стало значительно больше.



По словам Азара, "Челси" без устали работает на тренировочной базе в Кобхэме, чтобы так же удивлять соперников, как и в прошлом году. Сейчас "синие" могут играть даже с закрытыми глазами, уверяет Эден.



"Мы много работаем над схемой. Да, на тренировках не бывает легко, но это приносит плоды на футбольном поле. Мы показываем хорошую игру и взяли титул. Ключ к успеху - именно упорная работа на тренировках".



"Конте делает большой акцент на тактику: как мы должны защищаться, как атаковать и всякое такое. Это не всегда приносит удовольствие, но на поле вы точно знаете, что делать. Думаю, сейчас мы можем играть с закрытыми глазами", - цитирует Азара ESPN.