Уилкинс не понимает, почему Конте не хочет попробовать Морату в паре с Костой
Бывший полузащитник "Челси" Рэй Уилкинс выразил недоумение, почему главный тренер "синих" Антонио Конте игнорирует возможность попробовать Альваро Морату в паре с Диего Костой в нападении.
Как известно, после окончания прошлого сезона Конте немедленно указал Косте на дверь, хотя на тот момент еще не определился с заменой для Диего. Этой заменой впоследствии стал Мората, приобретенный у "Реала" за 70 миллионов фунтов.
Однако "Челси" до сих пор не решил вопрос с будущим Косты, который наотрез отказывается рассматривать другие варианты, кроме возвращения в "Атлетико". Уилкинс считает, что Конте ошибается, не желая дать второй шанс Диего и попробовать того в паре с Моратой.
"В лице Мораты я вижу более классного футболиста — он лучше контролирует мяч, лучше двигается и, наверное, быстрее".
"Но когда я смотрю на зверя в лице Косты... Он умеет расстраивать оппонентов. Я бы без колебаний предпочел Косту, а не Морату".
"Не знаю, почему мы не можем обладать ими обоими. Он должен быть на "Стэмфорд Бридж", и тогда "Челси" мог бы похвастать грозной атакующей мощью. Я просто не понимаю, почему Коста до сих пор в Бразилии, играя в футбол на пляже со своими приятелями", — цитирует Уилкинса Sky Sports.
19.09.2017 08:00
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Последние комментарии:
Этот Рэй видать не в курсе про смскэ Конте..почему почему, ведет себя как пенс какой-то
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""Но когда я смотрю на зверя в лице Косты..."
даже рэй уже в открытую называет косту псиной
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Хотел в Бразилию слетать, погреть семью на солнышке. А там оказывается звери по пляжам за мячиком бегают, возможно без поводка и намордника...
Придётся ехать куда-нить в другое место...
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Рэй Уилкинс следующий коуч синих.
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