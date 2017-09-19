Уилкинс не понимает, почему Конте не хочет попробовать Морату в паре с Костой

Бывший полузащитник "Челси" Рэй Уилкинс выразил недоумение, почему главный тренер "синих" Антонио Конте игнорирует возможность попробовать Альваро Морату в паре с Диего Костой в нападении.

Как известно, после окончания прошлого сезона Конте немедленно указал Косте на дверь, хотя на тот момент еще не определился с заменой для Диего. Этой заменой впоследствии стал Мората, приобретенный у "Реала" за 70 миллионов фунтов.



Однако "Челси" до сих пор не решил вопрос с будущим Косты, который наотрез отказывается рассматривать другие варианты, кроме возвращения в "Атлетико". Уилкинс считает, что Конте ошибается, не желая дать второй шанс Диего и попробовать того в паре с Моратой.



"В лице Мораты я вижу более классного футболиста — он лучше контролирует мяч, лучше двигается и, наверное, быстрее".



"Но когда я смотрю на зверя в лице Косты... Он умеет расстраивать оппонентов. Я бы без колебаний предпочел Косту, а не Морату".



"Не знаю, почему мы не можем обладать ими обоими. Он должен быть на "Стэмфорд Бридж", и тогда "Челси" мог бы похвастать грозной атакующей мощью. Я просто не понимаю, почему Коста до сих пор в Бразилии, играя в футбол на пляже со своими приятелями", — цитирует Уилкинса Sky Sports.