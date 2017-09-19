Уилкинс не понимает, почему Конте не хочет попробовать Морату в паре с Костой

Альваро Мората и Диего Коста Бывший полузащитник "Челси" Рэй Уилкинс выразил недоумение, почему главный тренер "синих" Антонио Конте игнорирует возможность попробовать Альваро Морату в паре с Диего Костой в нападении.

Как известно, после окончания прошлого сезона Конте немедленно указал Косте на дверь, хотя на тот момент еще не определился с заменой для Диего. Этой заменой впоследствии стал Мората, приобретенный у "Реала" за 70 миллионов фунтов.

Однако "Челси" до сих пор не решил вопрос с будущим Косты, который наотрез отказывается рассматривать другие варианты, кроме возвращения в "Атлетико". Уилкинс считает, что Конте ошибается, не желая дать второй шанс Диего и попробовать того в паре с Моратой.

"В лице Мораты я вижу более классного футболиста — он лучше контролирует мяч, лучше двигается и, наверное, быстрее".

"Но когда я смотрю на зверя в лице Косты... Он умеет расстраивать оппонентов. Я бы без колебаний предпочел Косту, а не Морату".

"Не знаю, почему мы не можем обладать ими обоими. Он должен быть на "Стэмфорд Бридж", и тогда "Челси" мог бы похвастать грозной атакующей мощью. Я просто не понимаю, почему Коста до сих пор в Бразилии, играя в футбол на пляже со своими приятелями", — цитирует Уилкинса Sky Sports.



Метки Коста, Мората, Уилкинс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2017 08:00

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  1. wonderwall 19.09.2017 08:44 # wonderwall
    Этот Рэй видать не в курсе про смскэ Конте..почему почему, ведет себя как пенс какой-то

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  2. j-silver 19.09.2017 08:29 # j-silver
    ""Но когда я смотрю на зверя в лице Косты..."
    даже рэй уже в открытую называет косту псиной

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  3. bootsman 19.09.2017 08:17 # bootsman
    Хотел в Бразилию слетать, погреть семью на солнышке. А там оказывается звери по пляжам за мячиком бегают, возможно без поводка и намордника...
    Придётся ехать куда-нить в другое место...

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  4. fc-zenit 19.09.2017 08:13 # fc-zenit
    Рэй Уилкинс следующий коуч синих.

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