Демарай Грей подпишет новый контракт с "Лестером"

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир поведал, что вингер Демарай Грей близок к новому контракту, а также посоветовал своему подопечному равняться на Криштиану Роналду.

Минувшим летом "Борнмут" и "Кристал Пэлас" предлагали внушительные деньги за игрока молодежной сборной Англии, который не был доволен количеством игровых минут на "Кинг Пауэр".



Однако в этом сезоне Демарай стал гораздо чаще выходить на поле, что помогло ему развеять сомнения относительно своего будущего. Теперь Шекспир надеется, что 21-летний вингер пойдет по стопам Роналду.



"Помните Криштиану Роналду? Когда он впервые оказался здесь, люди критиковали его за те же самые вещи. Но с сыгранными матчами и накопленным опытом это придет".



"Если соперник выставляет против тебя двух защитников, и ты постоянно пытаешься их обыграть, тогда тебе стоит найти другие решение. Найти правильное решение для конкретного момента — в этом и есть суть футбола".



"Согласование контракта находится в завершающей стадии, его советники общаются с нашим спортивным директором, и я ожидаю, что вскоре сделка будет заключена".



"Думаю, с помощью нового контракта мы сделаем заявление о намерениях и покажем, что хотим сохранить всех своих игроков. Хорошо известно, что у нас были предложения насчет Демарая. Я не хотел его продавать, мы хотим строить клуб с игроками его породы".



"Сейчас он демонстрирует настоящее желанием остаться и развивать свою карьеру в этом клубе. Это важно, чтобы он связал его будущее и сосредоточился бы чисто на футболе", — цитирует Шекспира Sky Sports.