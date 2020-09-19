Клопп хочет сделать из Окслейд-Чемберлена "мужчину"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что хочет помочь своему новичку Алексу Окслейд-Чемберлену стать "мужчиной" — зрелым и окрепшим игроком.

После своего перехода из "Арсенала" в заключительный день летнего трансферного окна за 35 миллионов фунтов Алекс отметился лишь тремя появлениями на замену, суммарно сыграв менее часа.



В преддверии матча Кубка Лиги против "Лестера", на который Окслейд-Чемберлен выйдет с первых минут, Клопп поделился своим мнением относительно 24-летнего англичанина. Юрген считает, что в "Арсенале" с Алекса начали спрашивать слишком много и слишком рано, не дав игроку окрепнуть.



"Так бывает, что новое начало очень часто приносит облегчение. Находясь в своем старом клубе — я не имею ввиду конкретно Алекса — иногда ты понимаешь, что тебе сложно сделать следующий шаг".



"Думаю, у Алекса были все причины, чтобы сменить клуб и перейти сюда. Пока что мои наблюдения подтверждают это. Он прекрасно освоился здесь. По крайней мере, он знает всех игроков из сборной Англии и некоторых других".



"Он понимает свою ситуацию. Он с самого начала сезона играл в каждом матче за "Арсенал", а теперь перешел сюда и оказался на лавке. Кажется, он может подумать: "О, это было не лучшее решение". Однако нужно смотреть на долгосрочную перспективу".



"Мы хотим использовать его и хотим подготовить его. В данный момент все складывается хорошо".



"Очевидно, мы играем иначе, нежели "Арсенал". Я не говорю лучше или хуже, но иначе. По крайне мере, знакомство с другим стилем футбола идет на пользу твоему развитию, ведь это помогает тебе принимать решения в различных ситуациях".



"Арсенал" сильно изменился за время работы Арсена Венгера. Уверен, они не всегда играли с тремя защитниками и с вингбеками, поэтому Алексу пришлось поиграть на различных позициях там".



"Я играл против "Арсенала", когда Алекс был в центре поля, когда он был на фланге, когда он был вингбеком. Он поиграл на различных позициях. Когда ты способен играть на различных позициях на уровне Премьер-Лиги, это высочайшая оценка твоего мастерства, и это говорит о многом".



"Если судить со стороны, кто-то может сказать, что ты не развиваешься, а игра на различных позициях — это не развитие. Возможно, когда Алексу было 18 или 19 люди думали, что он уже "мужчина". Часто люди предъявляют завышенные ожидания и тем самым возлагают бремя на плечи игрока. Это усложняет твое развитие".



"Лучше всего не подпускать таких людей до тех пор, пока в этом есть смысл, а затем поскорее от них избавиться. Он в прекрасном возрасте и все еще способен сделать большие шаги".



"Думаю, последний матч он провел как игрок "Ливерпуля" — в высоком темпе, не фиксируясь на конкретной позиции, был гибок, проникал в штрафную. Ладно, в конце концов он не забил, поэтому я уверен, многие люди теперь говорят, что он истинный игрок "Ливерпуля": делает все правильно, но в конечном счете не забивает!" — цитирует Клоппа Liverpool Echo.