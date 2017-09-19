Фердинанд станет профессиональным боксером

Рио Фердинанд и Энтони Джошуа Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд решил стать профессиональным боксером.

Во вторник днем Фердинанд проведет пресс-конференцию, в ходе которой, утверждает The Telegraph в эксклюзивном материале, поведает о своих планах пойти по стопам ирландца Конора Макгрегора и дебютировать в профессиональном боксе.

Помимо Макгрегора, еще одним вдохновляющим Рио примером является бывший нападающий "Шеффилд Юнайтед" Кертис Вудхаус, который стал чемпионом Британии по боксу в суперлегкой весовой категории.

Отметим, что в данный момент 38-летний Фердинанд работает телевизионным экспертом на BT Sport, однако это не мешает ему поддерживать прекрасную физическую форму.

О завершении карьеры футболиста Рио объявил еще в мае 2015, спустя три дня после ухода из "Куинз Парк Рейнджерс". У "обручей" Фердинанд провел один год, основных своих успехов добившись с "Юнайтед", где он шесть раз выигрывал титул Премьер-Лиги, дважды Кубок Лиги, четырежды Суперкубок Англии, а также по разу Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.



Метки Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2017 00:05

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 19.09.2017 01:12 # hammersmith
    чо блять)))))00

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  2. bezviz 19.09.2017 00:31 # bezviz
    чет вспомнил фотку где он стоит раком и Тевес ему калак вгоняет в ж0пу

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  3. recyjoed 19.09.2017 00:06 # recyjoed
    А Мане каратистом

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