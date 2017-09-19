Фердинанд станет профессиональным боксером

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд решил стать профессиональным боксером.

Во вторник днем Фердинанд проведет пресс-конференцию, в ходе которой, утверждает The Telegraph в эксклюзивном материале, поведает о своих планах пойти по стопам ирландца Конора Макгрегора и дебютировать в профессиональном боксе.



Помимо Макгрегора, еще одним вдохновляющим Рио примером является бывший нападающий "Шеффилд Юнайтед" Кертис Вудхаус, который стал чемпионом Британии по боксу в суперлегкой весовой категории.



Отметим, что в данный момент 38-летний Фердинанд работает телевизионным экспертом на BT Sport, однако это не мешает ему поддерживать прекрасную физическую форму.



О завершении карьеры футболиста Рио объявил еще в мае 2015, спустя три дня после ухода из "Куинз Парк Рейнджерс". У "обручей" Фердинанд провел один год, основных своих успехов добившись с "Юнайтед", где он шесть раз выигрывал титул Премьер-Лиги, дважды Кубок Лиги, четырежды Суперкубок Англии, а также по разу Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.