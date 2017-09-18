Фабрегас рассказал, почему не вернулся в "Арсенал"

Сеск Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас подтвердил, что "Арсенал" отказался выкупить его назад у "Барселоны" в 2014 году.

Присоединившись к "Арсеналу" в далеком 2003 году, Фабрегас вырос в одну из главных звезд Премьер-Лиги и даже носил капитанскую повязку "канониров".

В 2011 году Сеск вернулся в родную "Барселону", где не сумел заиграть и спустя три сезона решил вернуться в Премьер-Лигу. Испанец был бы рад снова выступать за "Арсенал", однако Арсен Венгер не принял его обратно.

"Как только я принял решение уйти из "Барселоны", у "Арсенала" появилась приоритетное право вернуть меня. "Барселона" была обязана в первую очередь выйти на контакт с "Арсеналом". У них ("Арсенала") была неделя, чтобы ответить да или нет на предложение выкупить меня обратно".

"Я знал, что "Челси" находится в числе заинтересованных клубов, и Жозе Моуриньо в процессе разговора убедил меня, что здесь замечательное место для меня".

"Прошла неделя, "Арсенал" так и не ответил, даже не связавшись со мной, поэтому я решил, что у них достаточно игроков в составе, и согласился на переход в "Челси", — сообщил Фабрегас Sky Sports.



Метки Арсенал, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2017 22:00

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  1. ravi 18.09.2017 22:10 # ravi
    уберег Сеня своего лучшего воспитанника от помойной ямы

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  2. moneymaker 18.09.2017 22:02 # moneymaker
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