Окслейд-Чемберлен, наконец, выйдет в стартовом составе "Ливерпуля"

Юрген Клопп и Алекс Окслейд-Чемберлен Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал полузащитнику Алексу Окслейд-Чемберлену место в стартовом составе на матч Кубка Лиги против "Лестера" во вторник.

После своего переезда на "Энфилд" из "Арсенала" в заключительный день летнего трансферного окна Окслейд-Чемберлен суммарно сыграл лишь 57 минут, трижды появившись на замену.

Свой полноценный шанс Алекс получит во вторник вечером на "Энфилде". Также Юрген вновь поменяет голкипера, доверившись Данни Уорду, и посмотрит в деле некоторых резервистов вроде Марко Груича.

"Я был бы счастлив дать шанс Данни, но я не уверен, готов ли мир к столь безумному решению. Конечно, Данни Уорд сыграет завтра, если за ночь ничего не случится".

"У нас много игроков, которые находятся в хорошем состоянии, но пока нечасто выходят в старте. Например, Марко Груич добился значительного прогресса в своем развитии, но этого пока никто не видел. Это будет хорошая возможность для него. Он все еще очень молод".

"Есть и другие. Это великолепная возможность и для Алекса. С момента своего появления здесь ему сложно отрабатывать определенные вещи на тренировках, потому что мы играем матч за матчем", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Метки Клопп, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, Уорд

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2017 21:00

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  1. manutd-20champ 18.09.2017 21:51 # manutd-20champ
    годен только для КЛ

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  2. charmk 18.09.2017 21:18 # charmk
    лул
    хорошо на скамейку хоть проходит.

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