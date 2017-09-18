Окслейд-Чемберлен, наконец, выйдет в стартовом составе "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал полузащитнику Алексу Окслейд-Чемберлену место в стартовом составе на матч Кубка Лиги против "Лестера" во вторник.

После своего переезда на "Энфилд" из "Арсенала" в заключительный день летнего трансферного окна Окслейд-Чемберлен суммарно сыграл лишь 57 минут, трижды появившись на замену.



Свой полноценный шанс Алекс получит во вторник вечером на "Энфилде". Также Юрген вновь поменяет голкипера, доверившись Данни Уорду, и посмотрит в деле некоторых резервистов вроде Марко Груича.



"Я был бы счастлив дать шанс Данни, но я не уверен, готов ли мир к столь безумному решению. Конечно, Данни Уорд сыграет завтра, если за ночь ничего не случится".



"У нас много игроков, которые находятся в хорошем состоянии, но пока нечасто выходят в старте. Например, Марко Груич добился значительного прогресса в своем развитии, но этого пока никто не видел. Это будет хорошая возможность для него. Он все еще очень молод".



"Есть и другие. Это великолепная возможность и для Алекса. С момента своего появления здесь ему сложно отрабатывать определенные вещи на тренировках, потому что мы играем матч за матчем", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.