Почеттино не хочет отвлекаться на Кубок Лиги

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его клуб слишком большой, чтобы отвлекаться на такой второсортный турнир, как Кубок Лиги.

Во вторник вечером "шпоры" примут на "Уэмбли" "Барнсли" в рамках 3-го раунда Кубка Лиги. На своей пресс-конференции Маурисио заранее дал понять, что побережет основных игроков, поскольку видит в этом турнире лишь помеху на пути к своим главным целям.



"Проект "Тоттенхэма" нацелен на то, чтобы постараться выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов. Для меня существуют два больших трофея. Хотя, конечно, я был бы счастлив выиграть Кубок Лиги или Кубок Англии для наших фанатов".



"Однако "Тоттенхэм" должен создавать проект с возможностью сражаться за победу в Лиге Чемпионов или Премьер-Лиге. Прошу прощения, но Премьер-Лига для нас первична, а затем Лига Чемпионов. Если мы постараемся выиграть Кубок Лиги или Кубок Англии, позабыв о Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов, это будет ошибкой. Думаю, для больших команд по-настоящему важны лишь трофеи Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов".



"Есть множество примеров: в моем втором сезоне в "Саутгемптоне" Кубок Англии выиграл "Уиган". Где "Уиган сегодня, при всем уважении к ним? В Лиге Один. Послушайте, это самый важный пример. Конечно, я бы хотел выиграть трофеи, но в первую очередь мы будем сражаться за Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов", — цитирует Почеттино The Independent.