Эррера подпишет новый контракт с "Юнайтед" этой осенью

Андер Эррера До наступления зимы полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера подпишет новый контракт со своим клубом.

Эррера выходил в стартовом составе только на два из семи матчей "красных дьяволов" в этом сезоне, однако главный тренер Жозе Моуриньо остается большим поклонником игрока сборной Испании.

Действующий контракт Андера истекает уже в конце этого сезона и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако Manchester Evening News стало известно, что 28-летний полузащитник сразу получит новое долгосрочное соглашение.

Сам Эррера всегда говорил, что счастлив на "Олд Траффорд", а минувшим летом, как поговаривают, даже отверг интерес "Барселоны". Ожидается, что переговоры пройдут гладко, и Андер заключит новую сделку до наступления декабря.



Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2017 19:00

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  1. liverfun 18.09.2017 19:14 # liverfun
    я думал ему лет 26, а он всего на год младше матича

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  2. stepan-jam-boss 18.09.2017 19:04 # stepan-jam-boss
    Лучший опорник АПЛ после Матича.

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  3. moskofidi 18.09.2017 19:04 # moskofidi
    Щас бы об этом дне новости отдельные пилить.

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