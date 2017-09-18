Эррера подпишет новый контракт с "Юнайтед" этой осенью

До наступления зимы полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера подпишет новый контракт со своим клубом.

Эррера выходил в стартовом составе только на два из семи матчей "красных дьяволов" в этом сезоне, однако главный тренер Жозе Моуриньо остается большим поклонником игрока сборной Испании.



Действующий контракт Андера истекает уже в конце этого сезона и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако Manchester Evening News стало известно, что 28-летний полузащитник сразу получит новое долгосрочное соглашение.



Сам Эррера всегда говорил, что счастлив на "Олд Траффорд", а минувшим летом, как поговаривают, даже отверг интерес "Барселоны". Ожидается, что переговоры пройдут гладко, и Андер заключит новую сделку до наступления декабря.