Эррера подпишет новый контракт с "Юнайтед" этой осенью
До наступления зимы полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера подпишет новый контракт со своим клубом.
Эррера выходил в стартовом составе только на два из семи матчей "красных дьяволов" в этом сезоне, однако главный тренер Жозе Моуриньо остается большим поклонником игрока сборной Испании.
Действующий контракт Андера истекает уже в конце этого сезона и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако Manchester Evening News стало известно, что 28-летний полузащитник сразу получит новое долгосрочное соглашение.
Сам Эррера всегда говорил, что счастлив на "Олд Траффорд", а минувшим летом, как поговаривают, даже отверг интерес "Барселоны". Ожидается, что переговоры пройдут гладко, и Андер заключит новую сделку до наступления декабря.
18.09.2017 19:00
Просмотров: 684
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
я думал ему лет 26, а он всего на год младше матича
(ответить)
Лучший опорник АПЛ после Матича.
(ответить)
Щас бы об этом дне новости отдельные пилить.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий