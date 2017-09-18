Пэриш пожалел, что назначил Де Бура
Совладелец "Кристал Пэлас" Стив Пэриш пожалел, что вообще назначил Франка Де Бура главным тренером "орлов".
Клуб с "Селхерст Парк" уволил Де Бура спустя 77 дней после назначения, позволив провести в Премьер-Лиге всего четыре игры. Наблюдая за игрой "Пэлас", Пэриш успел пожалеть о своем решении.
"Я могу понять людей, которые говорили, что четырех игр недостаточно. Но не забывайте, что Франк работал здесь с 1 июля. Я не думаю, что это сработало бы в долгосрочной перспективе".
"Мы приняли решение на основе двух с половиной месяцев его работы, а вовсе не четырех игр на старте сезона. И да, я уже пожалел об этом".
"Мне жаль, что из этого ничего не вышло, и мне жаль, что у Франка ничего не вышло. Но, поверьте, я должен был принять такое решение", - цитирует Де Бура Daily Mirror.
18.09.2017 18:00
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хГ карты не изучал знач, долбоёб
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хороший тренер нужно было дать время
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