Пэриш пожалел, что назначил Де Бура

Совладелец "Кристал Пэлас" Стив Пэриш пожалел, что вообще назначил Франка Де Бура главным тренером "орлов".

Клуб с "Селхерст Парк" уволил Де Бура спустя 77 дней после назначения, позволив провести в Премьер-Лиге всего четыре игры. Наблюдая за игрой "Пэлас", Пэриш успел пожалеть о своем решении.



"Я могу понять людей, которые говорили, что четырех игр недостаточно. Но не забывайте, что Франк работал здесь с 1 июля. Я не думаю, что это сработало бы в долгосрочной перспективе".



"Мы приняли решение на основе двух с половиной месяцев его работы, а вовсе не четырех игр на старте сезона. И да, я уже пожалел об этом".



"Мне жаль, что из этого ничего не вышло, и мне жаль, что у Франка ничего не вышло. Но, поверьте, я должен был принять такое решение", - цитирует Де Бура Daily Mirror.