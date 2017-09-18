Пэриш пожалел, что назначил Де Бура

Франк Де Бур Совладелец "Кристал Пэлас" Стив Пэриш пожалел, что вообще назначил Франка Де Бура главным тренером "орлов".

Клуб с "Селхерст Парк" уволил Де Бура спустя 77 дней после назначения, позволив провести в Премьер-Лиге всего четыре игры. Наблюдая за игрой "Пэлас", Пэриш успел пожалеть о своем решении.

"Я могу понять людей, которые говорили, что четырех игр недостаточно. Но не забывайте, что Франк работал здесь с 1 июля. Я не думаю, что это сработало бы в долгосрочной перспективе".

"Мы приняли решение на основе двух с половиной месяцев его работы, а вовсе не четырех игр на старте сезона. И да, я уже пожалел об этом".

"Мне жаль, что из этого ничего не вышло, и мне жаль, что у Франка ничего не вышло. Но, поверьте, я должен был принять такое решение", - цитирует Де Бура Daily Mirror.




Метки Де Бур, Пэриш

Автор foxmcfc   

Дата 18.09.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 953

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. suru-ziy544 18.09.2017 18:35 # suru-ziy544
    Де Буру жаль что у Де Бура ничего не получилось

    (ответить)

  2. budun 18.09.2017 18:29 # budun
    хГ карты не изучал знач, долбоёб

    (ответить)

  3. edvinman-utd 18.09.2017 18:20 # edvinman-utd
    хороший тренер нужно было дать время

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: