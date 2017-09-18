Адриен Силва вернулся из Англии в Португалию

Полузащитник Адриен Сильва вернулся из Англии в Португалию после заблокированного ФИФА трансфера из "Спортинга" в "Лестер".

Напомним, ФИФА утверждает, что в заключительный день летнего трансферного окна "лисы" на 14 секунд опоздали с подачей документов на регистрацию трансфера игрока сборной Португалии стоимость 22 миллионов фунтов.



Все это время 28-летний полузащитник находился в Англии, тренируясь с командой Крейга Шекспира. Как отмечает Daily Mail, "Лестер" сохраняет надежду зарегистрировать Силву своим игроком, однако Адриен решил этого не дожидаться.



По всей видимости, возвращение Силвы на родину обусловлено не тем, что он отчаялся перейти в "Лестер", а своим желанием быть рядом с беременной женой. Адриен будет со стороны наблюдать за попытками "лис" заставить ФИФА изменить свое решение.



"Пока что он улетел в Португалию. Он скоро станет отцом, поэтому немного времени проведет с семьей. А дальше мы посмотрим".



"Я очень коротко с ним разговаривал. Конечно, он держит в уме приближение Чемпионата Мира. Но я думаю, гораздо больше он заинтересован в том, чтобы найти решение здесь и сейчас", — сообщил Шекспир.