Невилл: "Если Озил и Санчес не будут пахать, то останутся на лавке"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен: если Алексис Санчес и Месут Озил не будут отрабатывать в защите, их ждет перевод на скамейку запасных "Арсенала".
Накануне дисциплинированная игра Данни Уэлбека и Алекса Ивоби позволила "канонирам" сдержать "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Невилл уверен, что эти двое задали высокую планку для Санчеса и Озила.
"Если они не собираются отрабатывать в обороне, им придется смотреть футбол со скамейки или вообще с трибун. Менее талантливые игроки с радостью выполнят эту работу".
"У игроков не может быть никакого оправдания, чтобы не возвращаться в защиту. За 20 лет в футбол я видел только одного парня, которому разрешали не отрабатывать. Это был Криштиану Роналду".
"Тем не менее, он сполна компенсировал эту свободу, забивая по 40 голов за сезон. Теперь Санчес с Озилом не имеют права избегать работы без мяча", - сообщил Невилл.
18.09.2017 16:00
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Последние комментарии:
Были шутки, что Озил еще не играл в этом сезоне?
П.С.: Кстати как можно в эгсперты взять донного тренеришку?!
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Санчез только если сам мяч потеряет, то отрабатывает. Озил вообще зашквар Венгеровский.
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Не будут арсенка слишком безхарактерный для такого шага
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Санчесу только в радость.
На Пучеглаза всем пох.
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> эксперт
> получают 200к+
> тренер жид
> будут сидеть на банке
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Озил и Санчес на лавке= или чемпионатов для Арсенала
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