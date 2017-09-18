Невилл: "Если Озил и Санчес не будут пахать, то останутся на лавке"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен: если Алексис Санчес и Месут Озил не будут отрабатывать в защите, их ждет перевод на скамейку запасных "Арсенала".

Накануне дисциплинированная игра Данни Уэлбека и Алекса Ивоби позволила "канонирам" сдержать "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Невилл уверен, что эти двое задали высокую планку для Санчеса и Озила.



"Если они не собираются отрабатывать в обороне, им придется смотреть футбол со скамейки или вообще с трибун. Менее талантливые игроки с радостью выполнят эту работу".



"У игроков не может быть никакого оправдания, чтобы не возвращаться в защиту. За 20 лет в футбол я видел только одного парня, которому разрешали не отрабатывать. Это был Криштиану Роналду".



"Тем не менее, он сполна компенсировал эту свободу, забивая по 40 голов за сезон. Теперь Санчес с Озилом не имеют права избегать работы без мяча", - сообщил Невилл.