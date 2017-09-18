Невилл: "Если Озил и Санчес не будут пахать, то останутся на лавке"

Санчес и Озил Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен: если Алексис Санчес и Месут Озил не будут отрабатывать в защите, их ждет перевод на скамейку запасных "Арсенала".

Накануне дисциплинированная игра Данни Уэлбека и Алекса Ивоби позволила "канонирам" сдержать "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Невилл уверен, что эти двое задали высокую планку для Санчеса и Озила.

"Если они не собираются отрабатывать в обороне, им придется смотреть футбол со скамейки или вообще с трибун. Менее талантливые игроки с радостью выполнят эту работу".

"У игроков не может быть никакого оправдания, чтобы не возвращаться в защиту. За 20 лет в футбол я видел только одного парня, которому разрешали не отрабатывать. Это был Криштиану Роналду".

"Тем не менее, он сполна компенсировал эту свободу, забивая по 40 голов за сезон. Теперь Санчес с Озилом не имеют права избегать работы без мяча", - сообщил Невилл.




Метки Арсенал, Озил, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 18.09.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 954

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  1. recyjoed 18.09.2017 16:46 # recyjoed
    Были шутки, что Озил еще не играл в этом сезоне?


    П.С.: Кстати как можно в эгсперты взять донного тренеришку?!

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  2. moneymaker 18.09.2017 16:34 # moneymaker
    Санчез только если сам мяч потеряет, то отрабатывает. Озил вообще зашквар Венгеровский.

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  3. gerrard08 18.09.2017 16:29 # gerrard08
    Не будут арсенка слишком безхарактерный для такого шага

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  4. moskofidi 18.09.2017 16:22 # moskofidi
    Санчесу только в радость.
    На Пучеглаза всем пох.

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  5. melwood-lfc 18.09.2017 16:13 # melwood-lfc
    > эксперт
    > получают 200к+
    > тренер жид
    > будут сидеть на банке

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  6. cup 18.09.2017 16:13 # cup
    Озил и Санчес на лавке= или чемпионатов для Арсенала

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