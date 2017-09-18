"Атлетико" готов обновить трансферный рекорд ради Косты

"Атлетико" готов обновить свой трансферный ради нападающего "Челси" Диего Косты. Мадридский клуб сделал финальное предложение по игроку, которого рассчитывает вернуть в январе.

Несмотря на то, что Коста устроил забастовку в Бразилии и долгое время не возвращался в "Челси", "синие" отказались продавать нападающего, у которого в конец испортились отношения с главным тренером Антонио Конте.



Тем не менее, "Атлетико" не потерял интерес к 28-летнему нападающему, сообщает Marca. Более того, ради возвращения Диего "матрасники" даже готовы обновить клубный трансферный рекорд.



По информации издания, финальное предложение "Атлетико" составило свыше 55 миллионов фунтов, из которых 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Свой ответ "Челси" еще не дал.



Камнем преткновения может стать лишь пункт, согласно которому "Атлетико" должен получить обратно 2,4 миллиона фунтов в случае возвращения Косты. Возвращать эту сумму "Челси" не собирается.