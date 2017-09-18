Руни лишился водительских прав на два года

Уэйн Руни Нападающий "Эвертона" был лишен водительского удостоверения на два года и приговорен к 100 часам общественных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Эта история приключилась с бывшим капитаном сборной Англии в ночь на 1 сентября, когда Уэйн сел пьяным за рулем, вызвавшись подвести домой едва знакомую девушку после вечеринки.

На полпути Руни был остановлен полицией, которая зафиксирована троекратное превышение лимита алкоголя в организме футболиста. В адрес Уэйна были выдвинуты обвинения, и он получил повестку в суд.

Сегодня, как сообщает The Independent, 31-летний Руни предстал перед магистратским судом Стокпорта и полностью признал свою вину. Однако раскаяние не уберегло Уэйна от наказания.

Таким образом, в течение двух лет Руни будет вынужден ездить на такси или с водителем. Вдобавок в ближайшие 12 месяцев Уэйну предстоит выполнить общественные работы продолжительностью в 100 часов.

"После сегодняшнего судебного слушания я бы хотел публично извиниться за свой непростительный поступок сесть за руль, превысив допустимый лимит алкоголя. Это было совершенно неправильно".

"Я уже извинился перед своей семьей, своим тренером, президентом и каждым в "Эвертоне". Теперь я хочу извиниться перед всеми фанатами и каждым, кто поддерживал меня на протяжении моей карьеры".

"Конечно, я принимают решение суда и надеюсь принести пользу обществу", — сообщил Руни в официальном заявлении.



Метки происшествия, Руни, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1263

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. recyjoed 18.09.2017 14:56 # recyjoed
    На общественных работах будет убирать туалеты на Энфилд Роуд.

    (ответить)

  2. rollik707 18.09.2017 14:51 # rollik707
    Абсолютно по делу спустили на землю бывшую легенду.

    (ответить)

  3. fog 18.09.2017 14:17 # fog
    Не проблема, наймёт Гиггза водителем или Скоулза.

    (ответить)

  4. sexan 18.09.2017 14:12 # sexan
    Справедливо, хуле.

    (ответить)

  5. chelsealondon 18.09.2017 14:07 # chelsealondon
    Алкаш е6анный....

    (ответить)

  6. wengerrrro 18.09.2017 14:06 # wengerrrro
    е6ать) на главную)
    ну ничего, будет теперь автобус водить

    (ответить)

  7. moskofidi 18.09.2017 14:05 # moskofidi
    У Жози банан одолжит.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: