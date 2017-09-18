Руни лишился водительских прав на два года

Нападающий "Эвертона" был лишен водительского удостоверения на два года и приговорен к 100 часам общественных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Эта история приключилась с бывшим капитаном сборной Англии в ночь на 1 сентября, когда Уэйн сел пьяным за рулем, вызвавшись подвести домой едва знакомую девушку после вечеринки.



На полпути Руни был остановлен полицией, которая зафиксирована троекратное превышение лимита алкоголя в организме футболиста. В адрес Уэйна были выдвинуты обвинения, и он получил повестку в суд.



Сегодня, как сообщает The Independent, 31-летний Руни предстал перед магистратским судом Стокпорта и полностью признал свою вину. Однако раскаяние не уберегло Уэйна от наказания.



Таким образом, в течение двух лет Руни будет вынужден ездить на такси или с водителем. Вдобавок в ближайшие 12 месяцев Уэйну предстоит выполнить общественные работы продолжительностью в 100 часов.



"После сегодняшнего судебного слушания я бы хотел публично извиниться за свой непростительный поступок сесть за руль, превысив допустимый лимит алкоголя. Это было совершенно неправильно".



"Я уже извинился перед своей семьей, своим тренером, президентом и каждым в "Эвертоне". Теперь я хочу извиниться перед всеми фанатами и каждым, кто поддерживал меня на протяжении моей карьеры".



"Конечно, я принимают решение суда и надеюсь принести пользу обществу", — сообщил Руни в официальном заявлении.