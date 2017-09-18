Руни лишился водительских прав на два года
Нападающий "Эвертона" был лишен водительского удостоверения на два года и приговорен к 100 часам общественных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Эта история приключилась с бывшим капитаном сборной Англии в ночь на 1 сентября, когда Уэйн сел пьяным за рулем, вызвавшись подвести домой едва знакомую девушку после вечеринки.
На полпути Руни был остановлен полицией, которая зафиксирована троекратное превышение лимита алкоголя в организме футболиста. В адрес Уэйна были выдвинуты обвинения, и он получил повестку в суд.
Сегодня, как сообщает The Independent, 31-летний Руни предстал перед магистратским судом Стокпорта и полностью признал свою вину. Однако раскаяние не уберегло Уэйна от наказания.
Таким образом, в течение двух лет Руни будет вынужден ездить на такси или с водителем. Вдобавок в ближайшие 12 месяцев Уэйну предстоит выполнить общественные работы продолжительностью в 100 часов.
"После сегодняшнего судебного слушания я бы хотел публично извиниться за свой непростительный поступок сесть за руль, превысив допустимый лимит алкоголя. Это было совершенно неправильно".
"Я уже извинился перед своей семьей, своим тренером, президентом и каждым в "Эвертоне". Теперь я хочу извиниться перед всеми фанатами и каждым, кто поддерживал меня на протяжении моей карьеры".
"Конечно, я принимают решение суда и надеюсь принести пользу обществу", — сообщил Руни в официальном заявлении.
18.09.2017 14:00
Просмотров: 1263
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
На общественных работах будет убирать туалеты на Энфилд Роуд.
(ответить)
Абсолютно по делу спустили на землю бывшую легенду.
(ответить)
Не проблема, наймёт Гиггза водителем или Скоулза.
(ответить)
Справедливо, хуле.
(ответить)
Алкаш е6анный....
(ответить)
е6ать) на главную)
ну ничего, будет теперь автобус водить
(ответить)
У Жози банан одолжит.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий