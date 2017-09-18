Ширер считает, что "Ливерпуль" не прибавил при Клоппе

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер уверен, что "Ливерпуль" не стал сильнее с тех пор, как Юрген Клопп сменил Брендана Роджерса.

Минувшая неделя выдалась для "красных" совершенно провальной: сначала "Ливерпуль" разгромно уступил "Манчестер Сити", затем упустил победу в матче Лиги Чемпионов с "Севильей", а потом сыграл лишь вничью с "Бернли".



Оборона мерсисайдцев позволила соперникам забить 8 голов этих встречах, и Ширер уверен: "Ливерпуль" не сделал шаг вперед после ухода Роджерса.



"Да, Клопп вернул их в Лигу Чемпионов, благодаря чему заслужил доверие клубных боссов. Но правда в том, что "Ливерпуль" не стал сильнее, если сравнивать с временами Брендана Роджерса. Они по-прежнему великолепны в атаке, но принимают глупые решения в защите", - написал Ширер в своей колонке для The Sun.