Ширер считает, что "Ливерпуль" не прибавил при Клоппе
Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер уверен, что "Ливерпуль" не стал сильнее с тех пор, как Юрген Клопп сменил Брендана Роджерса.
Минувшая неделя выдалась для "красных" совершенно провальной: сначала "Ливерпуль" разгромно уступил "Манчестер Сити", затем упустил победу в матче Лиги Чемпионов с "Севильей", а потом сыграл лишь вничью с "Бернли".
Оборона мерсисайдцев позволила соперникам забить 8 голов этих встречах, и Ширер уверен: "Ливерпуль" не сделал шаг вперед после ухода Роджерса.
"Да, Клопп вернул их в Лигу Чемпионов, благодаря чему заслужил доверие клубных боссов. Но правда в том, что "Ливерпуль" не стал сильнее, если сравнивать с временами Брендана Роджерса. Они по-прежнему великолепны в атаке, но принимают глупые решения в защите", - написал Ширер в своей колонке для The Sun.
18.09.2017 13:00
Просмотров: 750
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну что касается полузащиты , то тут есть небольшой прогресс! Защита дно дном чтобы там не говорили про Ловрена он не уровень Ливерпуля, а тем более Клаван(И как это Клопп не смог найти подходящего центрального защитника? Я в шоке!) Ну а нападение Роджерса и Клоппа, то конечно Ширер прав , но в той команде был Суарес!
P.S. сливать надо было коутинье , когда предлагали 130 или попробовать Умтити чтоб в сделку включили! Хотя я бы согласился баш на баш!
(ответить)
В принципе Алан прав. Чисто статистически ничего не поменялось.
В последнем сезоне без Суареза в атаке пропала острота и скорость. Но с приходом Мане и Салаха все изменилось. Думаю при Роджерсе было бы не хуже, имея он этих двух.
При БР оборона была как проходной двор. Клопп же поставил дикий прессинг, который работает. Сейчас оборона по уверенней, соперники имеют 2-3 момента за всю игру. Только проблема в том, что из этих моментов мы и умудряемся пропускать по 1-2 (а иногда и все 3) гола. Особенно против команд играющих в закрытый футбол.
Пока ЛФК не научится засушивать игры, кина не будет. Увы. Чемпионат выигрывает оборона.
(ответить)
Шутка дня.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий