Лучшие моменты воскресных матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Алексис Санчес и Сеск Фабрегас Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 5-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2017 12:10

Количество просмотров Просмотров: 820

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 18.09.2017 13:25 # hammersmith
    миджухл собирает на очке фабрегаса

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  2. dragonishka 18.09.2017 12:57 # dragonishka
    Санчес еще скромный... Вон в Барсе Альба регулярно палец в очко Месси вставляет.

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  3. geronimo 18.09.2017 12:28 # geronimo
    Сунчес как и все гейгуннеры, пидopac таки.

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  4. bezviz 18.09.2017 12:11 # bezviz
    это фото очередное доказательство, что за арсиноль играют одни педики

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