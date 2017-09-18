Лучшие моменты воскресных матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 5-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.
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18.09.2017 12:10
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Последние комментарии:
миджухл собирает на очке фабрегаса
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Санчес еще скромный... Вон в Барсе Альба регулярно палец в очко Месси вставляет.
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Сунчес как и все гейгуннеры, пидopac таки.
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это фото очередное доказательство, что за арсиноль играют одни педики
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