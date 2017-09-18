"Вест Бромвич" устроил каникулы для Ливермора

Джейк Ливермор Тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис рассказал, что предоставил дополнительный отдых полузащитнику Джейку Ливермору, сыгравшему всего четыре матча в этом сезоне Премьер-Лиги.

27-летнего игрока сборной Англии неожиданно не оказалось в заявке "дроздов" на субботний матч против "Вест Хэма" (0:0). Также Джейк пропустит поединок с "Манчестер Сити" в Кубке Лиги посреди недели, но может вернуться ко встрече с "Арсеналом" 25 сентября.

По словам Пьюлиса, он просто решил предоставить передышку Ливермора, который чувствует себя истощенным физически и особенно психологически.

"Он такой хороший игрок для нас, что мы не хотим усугублять его ситуацию. Мы поговорили с Джейком в начале недели, он приехал повидать меня. Он был немного истощенным — больше психологически, чем как-либо еще".

"Мы проверили все его показатели, включая по бегу, и он действительно несколько сдал. Думаю, регулярная игра по-настоящему его истощила", — цитирует Пьюлиса BBC.

Напомним, в 2015 году — спустя почти 12 месяцев после смерти своего новорожденного сына — Ливермор был уличен в употреблении кокаина. Однако FA отказалась дисквалифицировать Джейкуа ввиду "уникальной природы обстоятельств".



Метки Вест Бромвич, Ливермор

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2017 12:00

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  1. bekzhan 18.09.2017 12:38 # bekzhan
    FA гуманно так отнеслись

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  2. meshuggah 18.09.2017 12:15 # meshuggah
    3ае6ательскi не успела шкала начаця, а уже канiкулы

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  3. wengerrrro 18.09.2017 12:02 # wengerrrro
    сего четыре матча в этом сезоне Премьер-Лиги.

    Источник: http://fapl.ru/posts/57373/

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