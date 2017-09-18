"Вест Бромвич" устроил каникулы для Ливермора

Тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис рассказал, что предоставил дополнительный отдых полузащитнику Джейку Ливермору, сыгравшему всего четыре матча в этом сезоне Премьер-Лиги.

27-летнего игрока сборной Англии неожиданно не оказалось в заявке "дроздов" на субботний матч против "Вест Хэма" (0:0). Также Джейк пропустит поединок с "Манчестер Сити" в Кубке Лиги посреди недели, но может вернуться ко встрече с "Арсеналом" 25 сентября.



По словам Пьюлиса, он просто решил предоставить передышку Ливермора, который чувствует себя истощенным физически и особенно психологически.



"Он такой хороший игрок для нас, что мы не хотим усугублять его ситуацию. Мы поговорили с Джейком в начале недели, он приехал повидать меня. Он был немного истощенным — больше психологически, чем как-либо еще".



"Мы проверили все его показатели, включая по бегу, и он действительно несколько сдал. Думаю, регулярная игра по-настоящему его истощила", — цитирует Пьюлиса BBC.



Напомним, в 2015 году — спустя почти 12 месяцев после смерти своего новорожденного сына — Ливермор был уличен в употреблении кокаина. Однако FA отказалась дисквалифицировать Джейкуа ввиду "уникальной природы обстоятельств".