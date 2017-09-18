Гвардиола назвал матч, который проявит амбиции "Сити"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что матч против "Челси" в конце сентября покажет, на что реально может рассчитывать его команда в этом сезоне.

В данный момент "горожане" набрали устрашающий ход, забив 15 голов без ответа в трех последних матчах с учетом всех соревнований. Многие поспешили возвести "Сити" в статус главного фаворита на завоевание титула Премьер-Лиги.

Однако Гвардиола считает, что настоящей проверкой амбиций его команды станет встреча с действующим чемпионом. Это произойдет уже 30 сентября, когда "горожане" совершат выезд на "Стэмфорд Бридж".

"Мы увидим свой уровень, когда сыграем с действующими чемпионами. Однако уже сейчас я думаю, что мы сделали шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном".

"Когда ты не выигрываешь титул, это провал, и я осознаю это. В прошлом сезоне мы были недостаточно хороши. "Челси" и "Тоттенхэм" были лучше нас, и нужно с этим смириться".

"В некоторые периоды соперники бывают лучше, и ты просто должен проанализировать причины этого, чтобы стать лучше в будущем", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2017 11:00

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  1. meshuggah 18.09.2017 11:40 # meshuggah
    понимает, кто батя в здание

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  2. glorfindel 18.09.2017 11:30 # glorfindel
    В прошлом сезоне выиграл все 6 первых матчей и начал говорить что-то о титуле. Мы все знаем, чем и каким местом это закончилось.

    "ты просто должен проанализировать причины этого, чтобы стать лучше в будущем" - кажется сам Пеп ниxpeнa не проанализировал. Прекрати говорить о титуле, сосредоточься на игре, может тогда будешь успешен, лысый

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  3. chelsealondon 18.09.2017 11:21 # chelsealondon
    Правильно....очкует...

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  4. cristean2 18.09.2017 11:02 # cristean2
    0-0 всосете

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