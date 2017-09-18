Гвардиола назвал матч, который проявит амбиции "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что матч против "Челси" в конце сентября покажет, на что реально может рассчитывать его команда в этом сезоне.
В данный момент "горожане" набрали устрашающий ход, забив 15 голов без ответа в трех последних матчах с учетом всех соревнований. Многие поспешили возвести "Сити" в статус главного фаворита на завоевание титула Премьер-Лиги.
Однако Гвардиола считает, что настоящей проверкой амбиций его команды станет встреча с действующим чемпионом. Это произойдет уже 30 сентября, когда "горожане" совершат выезд на "Стэмфорд Бридж".
"Мы увидим свой уровень, когда сыграем с действующими чемпионами. Однако уже сейчас я думаю, что мы сделали шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном".
"Когда ты не выигрываешь титул, это провал, и я осознаю это. В прошлом сезоне мы были недостаточно хороши. "Челси" и "Тоттенхэм" были лучше нас, и нужно с этим смириться".
"В некоторые периоды соперники бывают лучше, и ты просто должен проанализировать причины этого, чтобы стать лучше в будущем", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
18.09.2017 11:00
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Последние комментарии:
понимает, кто батя в здание
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В прошлом сезоне выиграл все 6 первых матчей и начал говорить что-то о титуле. Мы все знаем, чем и каким местом это закончилось.
"ты просто должен проанализировать причины этого, чтобы стать лучше в будущем" - кажется сам Пеп ниxpeнa не проанализировал. Прекрати говорить о титуле, сосредоточься на игре, может тогда будешь успешен, лысый
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Правильно....очкует...
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0-0 всосете
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