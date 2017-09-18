Гвардиола назвал матч, который проявит амбиции "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что матч против "Челси" в конце сентября покажет, на что реально может рассчитывать его команда в этом сезоне.

В данный момент "горожане" набрали устрашающий ход, забив 15 голов без ответа в трех последних матчах с учетом всех соревнований. Многие поспешили возвести "Сити" в статус главного фаворита на завоевание титула Премьер-Лиги.



Однако Гвардиола считает, что настоящей проверкой амбиций его команды станет встреча с действующим чемпионом. Это произойдет уже 30 сентября, когда "горожане" совершат выезд на "Стэмфорд Бридж".



"Мы увидим свой уровень, когда сыграем с действующими чемпионами. Однако уже сейчас я думаю, что мы сделали шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном".



"Когда ты не выигрываешь титул, это провал, и я осознаю это. В прошлом сезоне мы были недостаточно хороши. "Челси" и "Тоттенхэм" были лучше нас, и нужно с этим смириться".



"В некоторые периоды соперники бывают лучше, и ты просто должен проанализировать причины этого, чтобы стать лучше в будущем", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.