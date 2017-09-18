Куман призвал Моуриньо быть реалистом в ожиданиях от "Эвертона"

Тренер "Эвертона" Рональд Кумана заявил, что задача по попаданию в топ-4 Премьер-Лиги не является реалистичной для его команды в этом сезоне.

В программке к воскресному матчу Премьер-Лиги против "ирисок" коллега Кумана по тренерскому цеху из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо говорил, что "Эвертон", учитывая совершенные инвестиции в укрепление состава минувшим летом, должен сражаться за попадание в топ-4.



Однако после поражения на "Олд Траффорд" со счетом 4:0 Рональд отреагировал на слова Моуриньо и заявил, что тот предъявляет завышенные ожидания к "ирискам".



"Нужно быть реалистом! Я программке "Юнайтед" я прочитал, что мой коллега думает: "Эвертон" потратил 140 миллионов фунтов, и они должны сражаться за попадание в топ-4".



"Прошу прощения, если кто-нибудь в этом помещении или за его пределами реально думает, что это возможно для "Эвертона", пожалуйста, назовите себя... Будьте реалистами".



"Давайте поговорим об этом в конце сезона. Я не рад тому, как мы начали сезон, но давайте будем реалистами в отношении "Эвертона". Нам требуется время. В футболе приходится сложно", — цитирует Кумана Sky Sports.