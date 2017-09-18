Моуриньо уверен, что Руни вернется в "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что в будущем нападающий "Эвертона" Уэйн Руни вернется на "Олд Траффорд".

В воскресенье Руни впервые сыграл против "красных дьяволов" после своего ухода из клуба минувшим летом, но так и не смог уберечь "ирисок" от поражения — 4:0.



Ранее в своей карьере Уэйн провел 13 сезонов в "Юнайтед", став лучшим бомбардиром клуба всех времен с 253 голами. Моуриньо уверен, что в Манчестере найдется роль для Руни после завершения игровой карьеры.



"Овации в адрес Уэйна — это естественно для английских фанатов и естественно для больших клубов, когда речь идет об игроке, сыгравшем важную роль роль в истории клуба. Так бывает в каждом клубе Англии".



"Я лишь могу говорить по своему опыту на "Стэмфорд Бридж" и "Олд Траффорд", но на обоих стадионах бывшим игрокам устраивали феноменальный прием, и это норма. Никаких сюрпризов".



"Здесь Уэйн у себя дома, и я убежден, что однажды он вернется домой", — цитирует Моуриньо The Independent.