Харри Рэднапп планирует уйти на пенсию

Харри Рэднапп заявил о своих планах завершить тренерскую карьеру после увольнения из "Бирмингема".

Возглавив "Бирмингем" за три тура до завершения прошлого сезона, Харри избавил клуб от вылета из Чемпионшипа. Однако начало этой кампании совершенно не заладилось для "синих".



После домашнего поражения 1:3 от "Престона" — шестого кряду с учетом всех соревнований — "Бирмингем" указал 70-летнему англичанину на дверь. Браться за новую работу Рэднапп уже не собирается.



"Я очень сильно сомневаюсь, что когда-либо снова буду тренировать. Я реалист. Если бы я мог кому-нибудь помочь, помочь молодому тренеру, я был бы счастлив сделать это. Так было с Дарреном Уошоллом в "Дерби", мы замечательно провели вместе время", — сообщил экс-наставник "Портсмута", "Тоттенхэма" и "Куинз Парк Рейнджерс" BBC.