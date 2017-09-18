Моуриньо опроверг слухи о том, что Погба пропустит три месяца

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал "совершенной чепухой" слухи о том, что полузащитник Поль Погба может пропустить три месяца.

В воскресенье издание The Times сообщило, что травма задней поверхности бедра, полученная Полем в матче Лиги Чемпионов против Базеля, может оставить лидера команды Моуриньо вне игры на срок до трех месяцев.



После победы над "Эвертоном" в воскресенье (4:0) Моуриньо поспешил развеять эти слухи. На самом деле доктора до сих пор не поставили диагноз Погба, и Жозе не берется назвать какие-либо сроки.



"Я не знаю, пропустит он 12 недель или 12 дней. Если честно, любые комментарии, любые слухи являются полностью ложными, потому что мы не знаем, потребует это 12 недель или 12 дней".



"Игроку был поставлен первичный диагноз после матча, но из-за состояния мышцы и кровотечения было принято решение подождать одну неделю, чтобы по-настоящему четко оценить степень травмы. И никто в клубе не говорит о 12 днях или 12 неделя. Этого совсем нет".



"У него мышечная травма задней поверхности бедра, однако решение подождать еще несколько дней — это нормальная процедура. А распускаемые слухи являются совершенной чепухой", — цитирует Моуриньо Sky Sports.