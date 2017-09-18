Семь вещей, что мы узнали в 5-м туре

По итогам пятого тура во главе Премьер-Лиги воцарилось двоевластие клубов из Манчестера с идентичными показателями, тогда как их преследователи в лице Челси", "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" потеряли очки. Разберем подробнее прошедшие матчи.





"Борнмут" приходит в себя



В отличие от "Кристал Пэлас", также стартовавшего с четырех поражений, "Борнмут" не выглядел обреченным коллективом, требующим радикальных изменений. Эдди Хау работает с "вишенками" так долго, что любой спад в форме стал частью процесса — и даже серия по-настоящему плохих (исключением была разве что встреча с "Сити") матчей не ставила под сомнением способность тренера вернуть "Борнмут" к его привычной игре.



Пока этого в полной мере не произошло, но начало положено. Против "Брайтона" хозяева "Виталити" сходу показывали настырность, но, как и прежде, их подводил недостаток креатива как в центральной линии, так и на флангах, где относительную угрозу представлял собой только Чарли Дэниэлс. "Борнмут" пропустил и рисковал пойти на пятое поражение подряд, но замена Хау — выход Джордана Айба — перевернула ход встречи. Экс-игрок "Ливерпуля" создал два гола, и победный записал на свой счет Джермейн Дефо, напомнив, какой угрозой может быть он при необходимой поддержке партнеров. "Борнмут", наверняка, приходит в себя — и двигаясь в этом направлении, он получит еще немало мячей от знаменитого форварда.



Ходжсону нужно реанимировать Бентеке



Первый матч бывшего наставника сборной Англии у руля "Кристал Пэлас" не вышел удачным, и отсутствие уверенности в игре "орлов" — первая причина поражения от "Саугемптона". Как и неделю назад с Франком Де Буром, лондонцы пропустили "простой" мяч на старте поединка, а потом безуспешно пытались исправить поражение. Стоит отметить, что на этот раз получалось еще меньше.



Принято говорить, что Кристиан Бентеке — ударный форвард "Пэлас" — лишен должной поддержки, но перед Ходжсоном стоит задача реанимировать и самого бельгийца. Футболисты зависимы от передвижений Бентеке и его собственной агрессии возле чужой штрафной, но прямо сейчас Кристиан выглядит тенью себя лучших образцов, лишь присутствуя на поле формально. Опций, учитывая травму Коннора Уикэма, у Ходжсона нет, и ему предстоит надеется либо на удачу, которая позволит Бентеке забить и прийти в себя, либо провести с ним нужную психологическую работу. У "Пэлас" худший старт в истории, впереди — матчи с тремя лучшими командами на старте, но без реального присутствия Бентеке в этих поединках они рискуют драматически ухудшить свое положение.



Списывать Агуэро со счетов преступно



От "Уотфорда" в игре с "Манчестер Сити" определенно ожидали большего, хотя это справедливое замечание к любой команде, проигрывающей матч Премьер-Лиги со счетом 0:6. "Шершни" давно страдают в играх с манкунианцами, но такой поворот в субботу был отчасти сюрпризом, учитывая, что команда Марку Силва до этого не потерпели ни одного поражения.



Но "Сити" провел свою лучшую игру сезона, показав выдающийся класс индивидуальной игры в передней линии. Хет-трик Серхио Агуэро — его шестой в Премьер-Лиге — приблизил аргентинца к статусу лучшего бомбардира в истории "Манчестер Сити". Пеп Гвардиола справедливо назвал Куна легендой клуба, но будет интересно посмотреть, сумеет ли Агуэро даже в своей нынешней форме изменить отношение менеджера, явно сомневающегося в аргентинце с момента своего прихода в клуб. Списать Серхио сейчас — невозможно и попросту преступно.



"Бернли" становится силой вдали от дома



В прошлом сезоне команда Шона Дайча набрала на выезде всего семь очков, что делает факт ее комфортного положения в итоговой таблице особенно впечатляющим. Первую победу в гостях "бордовые" одержали только в апреле, но и тогда Дайч не мог четко определить, что именно делает такую огромную разницу в результатах, учитывая, что и на "Терф Мур", и на чужих полях, "Бернли" редко изменял своему подходу.



Возможно, это всего лишь вопрос удачи и психологии? "Бернли" в этом чемпионате не просто исправляет результаты на выезде, а выглядит силой, угрозой всем авторитетам. Победа над "Челси" в первом туре, ничья на "Уэмбли" с "Тоттенхэмом", а теперь — 1:1 на "Энфилде". "Ливерпуль" сделал вроде бы и достаточно для того, чтобы обыграть своего нелюбимого оппонента, но и "Бернли" нельзя отказать — ни в уровне концентрации при оборонительной игре, ни в общей стойкости, ни в способности выжимать максимум возможностей из ограниченных переходов в атаку.



"Тоттенхэму" не выиграет дома до середины октября



В среду "Тоттенхэм" был крайне хорош в поединке с дортмундской "Боруссией". Психологический страх из-за отсутствия результатов на "Уэмбли" испарился вместе с контратакующей тактикой, принесшей стратегически важную победу над конкурентом. Вместе с ней пришло и оптимистичное ощущение того, что теперь команда Маурисио Почеттино начнет побеждать во временном "доме" так же часто, как это было на "Уайт Харт Лэйн".



Но "Суонси" предложил "шпорам" совсем не то же, что "Боруссия". Валлийцы осели глубоко в обороне, практически не пытались угрожать воротам Уго Льориса и очень ограничили старательных хозяев в шансах. Да, где-то "лебедям" повезло, и пара запросов на пенальти были вполне оправданными. Главное, что закончилось все привычно — разочарованием от неиспользованных моментов, возвращающим к первичным сомнениям. Следующую игру чемпионата "шпоры" сыграют дома только в середине октября, потому лучшей домашней команде прошлого сезона придется подождать еще минимум месяц, чтобы, наконец, победить в Премьер-Лиге на своем поле.



"Арсенал" сделал выводы после разгрома от "Ливерпуля"



"Челси" не повезло. Не повезло в том, что против команды Арсена Венгера действующие чемпионы сыграли именно сейчас. Три недели назад "синие", набирая форму, вполне могли добиться убедительной победы, как тот же "Ливерпуль", но сейчас "Арсенал" находится в режиме "оправдания". "Канониры" спокойно обыгрывают середняков, а также делают выводы (скорее всего, временные) о том, как нужно играть с конкурентами.



Вместо попыток броситься на оппонента и выиграть игру в первые 10 минут, "Арсенал" предложил сдержанность, компактность и хороший баланс между атакой и обороной, проявлявшийся, в первую очередь, в действиях крайних игроков. "Челси" не имел возможности создать много, испытывал проблемы возле своих ворот и вряд ли мог пожаловаться на удачу после финального свистка. Чемпионы казались большими фаворитами этого поединка, но Арсен Венгер еще раз показал, что Антонио Конте он опасается меньше других менеджеров "Челси". Впрочем, не исключено, что итальянцу просто не везет, и он постоянно встречается с "Арсеналом" в самое неподходящее время.



У "Эвертона" плохо все



Игра на "Олд Траффорд" получилась немного странной: по ходу второго тайма она, казалось, имела больше шансов повернуть в сторону ничьей 1:1, чем разгрома "Эвертона" со счетом 4:0. Но, справедливости ради, это было впечатление лишь по одному отрезку в 25-30 минут — где-то столько "Эвертон" выглядел достойным соперником "Манчестер Юнайтед".



Проблемы в атаке после ухода Ромелу Лукаку и появления нескольких "десяток" (да еще и без скорости) можно было предположить, но "Эвертон" в последние недели очень огорчает в задней линии. Рональд Куман привык компенсировать преимущество соперников в классе за счет очень глубокой обороны, но порой кажется, что этот подход играет против "ирисок". Они недостаточно агрессивны. Когда эта агрессия пробудилась, МЮ понадобился гений Давида Де Хеа, но и ее вскоре удалось потушить верными заменами Жозе Моуриньо и атакующим инстинктом, который, кажется, наконец развился у его команды. Может, "Эвертон" не заслуживал поражения 0:4, но в контексте последних результатов это оправдание не сработает — у команды серия из четырех поражений с разницей 0:12.



Иван Громиков специально для FAPL.ru