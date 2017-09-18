Азара и Куртуа зовут в ПСЖ

Правый защитник ПСЖ Тома Менье позвал за собой в Париж голкипера "Челси" Тибо Куртуа и его одноклубника Эдена Азара.

Менье выступает за ПСЖ на протяжении двух лет и уверен: его соотечественникам и партнерам по сборной Бельгии понравится в Париже, а клуб провернет удачную сделку, если договорится с Азаром и Куртуа.



"Тибо очень силен, и было бы неплохо увидеть в Париже. Да, у нас уже есть два классных вратаря, но Куртуа слишком хорош".



"Уверен, Эден тоже может перейти в ПСЖ - это будет невероятный трансфер. Он занимается футболом на протяжении многих лет и не уступает в мастерстве даже Неймару ".



"Он обладает большим талантом, но в первую очередь думает о коллективе. Если Неймар настроен, прежде всего, на индивидуальные успехи, то Эден заточен на команду", - цитирует Менье Hat Laatste Nieuws.