Азара и Куртуа зовут в ПСЖ
Правый защитник ПСЖ Тома Менье позвал за собой в Париж голкипера "Челси" Тибо Куртуа и его одноклубника Эдена Азара.
Менье выступает за ПСЖ на протяжении двух лет и уверен: его соотечественникам и партнерам по сборной Бельгии понравится в Париже, а клуб провернет удачную сделку, если договорится с Азаром и Куртуа.
"Тибо очень силен, и было бы неплохо увидеть в Париже. Да, у нас уже есть два классных вратаря, но Куртуа слишком хорош".
"Уверен, Эден тоже может перейти в ПСЖ - это будет невероятный трансфер. Он занимается футболом на протяжении многих лет и не уступает в мастерстве даже Неймару ".
"Он обладает большим талантом, но в первую очередь думает о коллективе. Если Неймар настроен, прежде всего, на индивидуальные успехи, то Эден заточен на команду", - цитирует Менье Hat Laatste Nieuws.
18.09.2017 00:05
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вполне реальные трансферы, если учесть то, что синяя помойка превращается в арсенал 5летней давности. а именно - постоянно продает своих лидеров. не важно куда, главное за сколько. принципы прям как у проституток, кстати
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