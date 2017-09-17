"Арсенал" потерял с травмой Уэлбека

Невезучий нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек вновь угодил в лазарет, получив травму паха в матче Премьер-Лиги против "Челси" в воскресенье.

После дубля Уэлбека "Борнмуту" ранее в сентябре главный тренер "канониров" Арсен Венгер заявил, что связывает особые ожидания с Данни, ведь тот впервые за долгое время оказался свободен от травм и целиком провел предсезонную подготовку.



Однако экс-игрока "Манчестер Юнайтед" хватило ненадолго. На 73-й минуте безголевого матча на "Стэмфорд Бридж" Данни был заменен на Оливье Жиру. 26-летний Уэлбек травмировался в единоборстве с защитником "синих" Давидом Луисом, вскоре схлопотавшим красную карточку.



После дерби Венгер не смог успокоить фанатов, выразив опасения, что травма его подопечного весьма серьезна, и счет может пойти на недели, если не на месяцы.



"У него возникли проблемы с пахом. Я не знаю, насколько они серьезны, но похоже на то, что он "хорошо" травмировался — повреждение непростое", — цитирует Венгера официальный веб-сайт "Арсенала".