Моуриньо: "Возможно, наша лучшая игра в сезоне"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что против "Эвертона" в воскресенье (4:0) его команда провела свой, возможно, лучший матч в этом сезоне.

В воскресенье на "Олд Траффорд" подопечные Моуриньо учинили очередной разгром, однако еще за семь минут до окончания основного времени счет был 1:0, а ранее голкипер "красных дьяволов" Давид Деа Хеа совершил пару отличных сейвов.



Моуриньо остался доволен как игрой своей команды в первом тайме, так и тем, как "Юнайтед" дожал соперника в концовке матча.



"Думаю, мы показали очень хорошую игру, особенно в первые 30-35 минут. Это, возможно, была наша лучшая игра в сезоне".



"Мы оказывали на них давление, и они не имели шансов из под него выйти. Они даже не могли пробить — настолько впечатляющим образом мы доминировали. Позже хорошие игроки "Эвертона" добавили и проявили свои качества".



"Они доставили нам проблем, но я оглянулся на лавку и увидел варианты, чтобы изменить игру. В данный момент в Премьер-Лиге появился тренд играть с пятью защитниками, и лучший способ противостоять этому — самому играть с пятью защитниками".



"Когда твоя тактическая схема не совпадает со схемой соперника, то ты рискуешь. Поэтому мы стали играть с тройкой атакующих игроков плюс Генрих Мхитарян. Нужно было прикончить игру, не давая сопернику шансов".



"Был момент, когда мне казалось, что нам не удается прикончить игру, поэтому я добавил надежности с помощью Андера Эрреры. Когда случился второй гол, игра была сделана", — сообщил Моуриньо Sky Sports.