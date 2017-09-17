Моуриньо: "Возможно, наша лучшая игра в сезоне"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что против "Эвертона" в воскресенье (4:0) его команда провела свой, возможно, лучший матч в этом сезоне.

В воскресенье на "Олд Траффорд" подопечные Моуриньо учинили очередной разгром, однако еще за семь минут до окончания основного времени счет был 1:0, а ранее голкипер "красных дьяволов" Давид Деа Хеа совершил пару отличных сейвов.

Моуриньо остался доволен как игрой своей команды в первом тайме, так и тем, как "Юнайтед" дожал соперника в концовке матча.

"Думаю, мы показали очень хорошую игру, особенно в первые 30-35 минут. Это, возможно, была наша лучшая игра в сезоне".

"Мы оказывали на них давление, и они не имели шансов из под него выйти. Они даже не могли пробить — настолько впечатляющим образом мы доминировали. Позже хорошие игроки "Эвертона" добавили и проявили свои качества".

"Они доставили нам проблем, но я оглянулся на лавку и увидел варианты, чтобы изменить игру. В данный момент в Премьер-Лиге появился тренд играть с пятью защитниками, и лучший способ противостоять этому — самому играть с пятью защитниками".

"Когда твоя тактическая схема не совпадает со схемой соперника, то ты рискуешь. Поэтому мы стали играть с тройкой атакующих игроков плюс Генрих Мхитарян. Нужно было прикончить игру, не давая сопернику шансов".

"Был момент, когда мне казалось, что нам не удается прикончить игру, поэтому я добавил надежности с помощью Андера Эрреры. Когда случился второй гол, игра была сделана", — сообщил Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2017 21:00

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