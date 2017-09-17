"Юнайтед" сокрушил "Эвертон"

"Манчестер Юнайтед" отпраздновал третью в сезоне победу со счетом 4:0, на сей раз огорчив "Эвертон".

Маруан Феллайни вполне ожидаемо заменил в стартовом составе "красных дьяволов" травмированного Поля Погба. Вместо Дейли Блинда на позицию левого защитника отправился Эшли Янг.



Уэйн Руни занял место на острие атак "ирисок". Куко Мартина и Том Дэвис освежили состав команды.



Всего три минуты с небольшим под проливным дождем, и хозяева "Олд Траффорд" уже смогли отпраздновать гол. Неманья Матич перевел мяч с левого фланга на противоположный, где Антонио Валенсии удался пушечный удар в касание под перекладину — 1:0.



"Юнайтед" полностью доминировал над соперником, который впервые показал зубы лишь на 21-й минуте. Пройдя по правому флангу, Мартина выполнил передачу низом в центр, а Руни пробил в касание — немного мимо угла ворот.



На 26-й минуте "дьяволы" имели прекрасную возможность удвоить счет. Майкл Кин совершил потерю на своей половине поля, после чего Хуан Мата отправил Ромелу Лукаку на свидание с голкипером, однако бельгиец непостижимым образом даже не попал в створ.



В остатке тайма "Юнайтед" чувствовал себя очень уверенно, но развить свое преимущество не сумел. А почти сразу после перерыва "Эвертон" едва не сравнял счет, однако Давид Де Хеа отразил удар с близкого расстояния от своего бывшего одноклубника Руни.



Во втором тайме "ириски" выправили игру, и на 61-й минуте Де Хеа вновь был вынужден спасать свою команду, на сей раз не позволив отличиться Гульфи Сигурдссону. Вскоре хозяева ответили попаданием Маты со штрафного в штангу.



Игра складывалась непросто для хозяев, однако на 83-й минуте они подкараулили грубейшую ошибку соперника. Эшли Уильямс потерял мяч на своей половине поля и позволил "Юнайтед" организовать контратаку. Лукаку сделал передачу на край штрафной подключившемуся Генриху Мхитаряну, и тот пробил в противоход голкиперу — 2:0.



Гости совсем выключились из игры и на 89-й минуте пропустили еще раз. Лукаку неудачно пробил со штрафного, но мяч к нему вернулся, и с линии вратарской Ромелу уже не промахнулся — 3:0.



А когда уже шло компенсированное время Морган Шнайдерлен сыграл рукой в своей штрафной и заставил рефери назначить пенальти. Антони Мартиаль четко исполнил 11-метровый — 4:0.



"Эвертон" продолжает находиться в кризисе, потерпев третье кряду разгромное поражение с учетом всех соревнований. Отрезками "ириски" выглядели неплохо, но все же "Манчестер Юнайтед" был на две головы сильнее.



"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче