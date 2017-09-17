"Юнайтед" сокрушил "Эвертон"

Ромелу Лукаку и Генрих Мхитарян "Манчестер Юнайтед" отпраздновал третью в сезоне победу со счетом 4:0, на сей раз огорчив "Эвертон".

Маруан Феллайни вполне ожидаемо заменил в стартовом составе "красных дьяволов" травмированного Поля Погба. Вместо Дейли Блинда на позицию левого защитника отправился Эшли Янг.

Уэйн Руни занял место на острие атак "ирисок". Куко Мартина и Том Дэвис освежили состав команды.

Всего три минуты с небольшим под проливным дождем, и хозяева "Олд Траффорд" уже смогли отпраздновать гол. Неманья Матич перевел мяч с левого фланга на противоположный, где Антонио Валенсии удался пушечный удар в касание под перекладину — 1:0.

"Юнайтед" полностью доминировал над соперником, который впервые показал зубы лишь на 21-й минуте. Пройдя по правому флангу, Мартина выполнил передачу низом в центр, а Руни пробил в касание — немного мимо угла ворот.

На 26-й минуте "дьяволы" имели прекрасную возможность удвоить счет. Майкл Кин совершил потерю на своей половине поля, после чего Хуан Мата отправил Ромелу Лукаку на свидание с голкипером, однако бельгиец непостижимым образом даже не попал в створ.

В остатке тайма "Юнайтед" чувствовал себя очень уверенно, но развить свое преимущество не сумел. А почти сразу после перерыва "Эвертон" едва не сравнял счет, однако Давид Де Хеа отразил удар с близкого расстояния от своего бывшего одноклубника Руни.

Во втором тайме "ириски" выправили игру, и на 61-й минуте Де Хеа вновь был вынужден спасать свою команду, на сей раз не позволив отличиться Гульфи Сигурдссону. Вскоре хозяева ответили попаданием Маты со штрафного в штангу.

Игра складывалась непросто для хозяев, однако на 83-й минуте они подкараулили грубейшую ошибку соперника. Эшли Уильямс потерял мяч на своей половине поля и позволил "Юнайтед" организовать контратаку. Лукаку сделал передачу на край штрафной подключившемуся Генриху Мхитаряну, и тот пробил в противоход голкиперу — 2:0.

Гости совсем выключились из игры и на 89-й минуте пропустили еще раз. Лукаку неудачно пробил со штрафного, но мяч к нему вернулся, и с линии вратарской Ромелу уже не промахнулся — 3:0.

А когда уже шло компенсированное время Морган Шнайдерлен сыграл рукой в своей штрафной и заставил рефери назначить пенальти. Антони Мартиаль четко исполнил 11-метровый — 4:0.

"Эвертон" продолжает находиться в кризисе, потерпев третье кряду разгромное поражение с учетом всех соревнований. Отрезками "ириски" выглядели неплохо, но все же "Манчестер Юнайтед" был на две головы сильнее.

"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче



Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2017 19:55

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Последние комментарии:




  1. cristean2 17.09.2017 21:09 # cristean2
    Уже сейчас зарисовывается картина, Сити и МЮ поделят первое место, Челси спокойно на третьем, ну и борьба между ТТХ, Арс и Ливапул за 4-е.

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  2. redredred 17.09.2017 21:07 # redredred
    Манчестер пробудился ото сна и будет е6ать АПЛ-ку ближайшие 5 лет. Моур построил команду на 12 лет вперед.
    МЮ - сила!

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  3. mazabyka 17.09.2017 21:05 # mazabyka
    Не хочу смотреть матчи Челси, пока там играет Мозес - тупой прямолинейный навешивающий негритос - типичный манк

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  4. staryi-eblan 17.09.2017 21:01 # staryi-eblan
    Уже вижу:

    Стоук-Челси 2:2

    Челси-МС 1:4

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  5. warham 17.09.2017 20:54 # warham
    Если чемпик возьмет Челси, то скину вам скрин, как я епу мамку одного пенса из Фапла.

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  6. cunningham 17.09.2017 20:45 # cunningham
    куман следующий на выход

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  7. narcot 17.09.2017 20:45 # narcot
    странно, что асн не смог натянуть своих сучек. и хз. как помойка 4 отгрузила ирискам. игры же так и нет

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  8. spartan 17.09.2017 20:40 # spartan
    горит пздц от Ливерки. не пропусти в конце от вотврота и попади Сосанке с полметра в ворота с Бернли, +4 очелла в таблице и щекотание хуйцом анусов манчестерских помоешников, 5-12, а в реале очередной "весёленький" сезон в стиле Аснла, ни грамма не прибавили в солидности при немце за 3 года, никаких побед на классе, что не матч - валидол, нежданчик и гелеголовый пед эмречюн в основе
    за что пздц

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  9. reams 17.09.2017 20:27 # reams
    походу очередной нелепый чемпион намечается, вся надежда на Сити

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  10. chelsealondon 17.09.2017 20:23 # chelsealondon
    Че то нельзя понадеятся ни на кого чтобы хоть кто отнял очки у этих манчестеров....как всегда придётся самим их останавливать...

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  11. bezviz 17.09.2017 20:20 # bezviz
    ппц пока легкий календарь у маньки, щас забивают по 3-4 гола, сил полно, а когда начнется послежней календарь и силы начнут уходить, тогда мы снова увидим типичный немощный мю с его 1-1 или нереально натужными победами 1-0, ну и конечно проигрыши будут

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  12. gandalf 17.09.2017 20:19 # gandalf
    23 сентября 2017
    Стоук vs. Челси 17:00
    Саутгемптон vs. Манчестер Юнайтед 17:00
    Манчестер Сити vs. Кристал Пэлас 17:00
    24 сентября 2017
    Брайтон vs. Ньюкасл 18:00

    какое же е6анутое расписание в этом году.

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  13. role-playin 17.09.2017 20:17 # role-playin
    12 Арсенал 5 7

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  14. fc-oil 17.09.2017 20:17 # fc-oil
    Кумана пора кикать из Эве.
    Ждем возвращения Мойеса!))

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  15. psycho1 17.09.2017 20:14 # psycho1
    манкам просто невероятно везёт в концовках пока, соперники опускает руки и начинает залетать всё, что не летело в прошлых сезонах.

    Но меня удивляет, что моур с его репутацией главного автобусника - не позорится при своих болельщиках, не выпускает защитников и опорников, отбиваясь весь матч, в какую-то атаку играть пытается. Он что, не может ссать на болел, как тот же парик? Совсем офигел.

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  16. hammersmith 17.09.2017 20:14 # hammersmith
    лол 4:0 отсосал эвертон
    увольняйте дукалиса нахуй

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  17. geronimo 17.09.2017 20:14 # geronimo
    Скумо6лядей с победой!

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  18. liverfun 17.09.2017 20:14 # liverfun
    че за прикол всегда восхвалять и оправдывать игроков-армян, самому будучи армянином? типа мхитарян - брат родной или ближайший друг. я вот никогда того же аршавина не поддерживал, когда он в аснле катал, при том выглядел не хуже армяна маню.у кавказцев это врожденное чтоли?

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  19. golokante 17.09.2017 20:12 # golokante
    Чему вы радуетесь, дебилы? Сравните календарь МС МЮ и Челси и посмотрите на таблицу. Кто с кем и где играл. До хуя сильные что ли?

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  20. imf-tau 17.09.2017 20:12 # imf-tau
    Чет пенсы пропали, скучно как-то - никто неадекватные коменты не выдает.

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