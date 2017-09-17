Конте не уверен насчет апелляции на удаление Луиса

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что пока не знает, будет ли его клуб подавать апелляцию на красную карточку защитника Давида Луиса.

В концовке воскресного матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж", когда "синие" пытались дожать "Арсенал" (0:0), Луис очень подвел свою команду, заработав прямую красную карточку за игру прямой ногой против Сеада Колашинаца.



Таким образом, теперь над бразильцем, у которого на момент фола уже был "горчичник", нависла угроза трехматчевой дисквалификации. Среди прочих, Давид может пропустить домашнюю встречу с "Манчестер Сити", однако пока Конте не уверен, было ли решение рефери Майкла Оливера справедливым.



"Вы очень хорошо знаете, что мне не нравится комментировать судейские решения. Это уже в прошлом. Я лишь могу сказать, что очень важно посмотреть был ли фол на самом Давиде Луисе перед этим (со стороны Алексиса Санчеса)".



"Уверен, фол там был. Но я повторюсь: рефери поступил по своему. Останови он игру, и удаления бы не случилось".



"Я не знаю, будем ли мы подавать апелляцию. Уверен, мы должны дождаться решения рефери о том, на сколько матчей он будет дисквалифицирован", — цитирует Конте Evening Standard.