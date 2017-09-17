Венгер: "Были близки к победе"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его команда была "близка" к тому, чтобы вырвать победу над "Челси".
В последние годы "Стэмфорд Бридж" был неприступной крепостью для "канониров" — все пять предыдущих выездов сюда завершились поражениями с общим счетом 15:2.
Однако в воскресенье "Арсенал" прервал эту печальную серию и добился ничейного результата (0:0), хотя Венгер считает, что его команде было недалеко и до победы.
"Нам было важно проявить свой характер и отреагировать на предыдущий выездной матч. Мы могли выиграть. Матч получился напряженным".
"Теперь трансферный период окончен, а когда мы играли против "Ливерпуля", это еще влияло на нас. Все мы люди. К тому же, когда в сезоне 55 матчей, в одном из них ты можешь сыграть плохо".
"Сегодня мы были сосредоточены и целеустремлены. Мы старались развивать игру, когда мяч был у нас, и мы были близки к победе в матче. С чуть большей свободой мы могли бы выиграть матч", — цитирует Венгера BBC.
17.09.2017 18:15
Просмотров: 1047
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
У Венгера вечно все где то рядом, почти, чуть, вот-вот, могли и т.д. и т.п.!!! Сцука просто ор
(ответить)
Жесть он и отмазку для Ливерпуля придумал - трансферное окно. Ору
(ответить)
К тому же, когда в сезоне 55 матчей, в одном из них ты можешь сыграть плохо".
Источник: http://fapl.ru/posts/57361/
))))
(ответить)
О каком матче говорит этот старый маразматик?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий