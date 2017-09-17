Венгер: "Были близки к победе"

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его команда была "близка" к тому, чтобы вырвать победу над "Челси".

В последние годы "Стэмфорд Бридж" был неприступной крепостью для "канониров" — все пять предыдущих выездов сюда завершились поражениями с общим счетом 15:2.

Однако в воскресенье "Арсенал" прервал эту печальную серию и добился ничейного результата (0:0), хотя Венгер считает, что его команде было недалеко и до победы.

"Нам было важно проявить свой характер и отреагировать на предыдущий выездной матч. Мы могли выиграть. Матч получился напряженным".

"Теперь трансферный период окончен, а когда мы играли против "Ливерпуля", это еще влияло на нас. Все мы люди. К тому же, когда в сезоне 55 матчей, в одном из них ты можешь сыграть плохо".

"Сегодня мы были сосредоточены и целеустремлены. Мы старались развивать игру, когда мяч был у нас, и мы были близки к победе в матче. С чуть большей свободой мы могли бы выиграть матч", — цитирует Венгера BBC.



Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2017 18:15

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  1. rollik707 17.09.2017 19:19 # rollik707
    У Венгера вечно все где то рядом, почти, чуть, вот-вот, могли и т.д. и т.п.!!! Сцука просто ор

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  2. yxaxaxaxaxa 17.09.2017 18:45 # yxaxaxaxaxa
    Жесть он и отмазку для Ливерпуля придумал - трансферное окно. Ору

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  3. moskofidi 17.09.2017 18:41 # moskofidi
    К тому же, когда в сезоне 55 матчей, в одном из них ты можешь сыграть плохо".

    Источник: http://fapl.ru/posts/57361/

    ))))

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  4. geronimo 17.09.2017 18:34 # geronimo
    О каком матче говорит этот старый маразматик?

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