"Арсенал" набрал свое первое очко на "Стэмфорд Бридж" за шесть лет

Удаление Давида Луиса "Арсенал" набрал свое первое очко в шести последних выездах на "Стэмфорд Бридж", сыграв с "Челси" без забитых голов.

Главный тренер "синих" Антонио Конте вернул в стартовый состав Давида Луиса, Виктора Мосеса и Альваро Морату, которые отдыхали в матче Лиги Чемпионов против "Карабаха". Эден Азар расположился на лавке.

У "канониров" произошло аж восемь изменений относительно волевой победы над "Кельном" в Лиге Европы. Уцелели лишь Начо Монреаль, Эктор Беллерин и Алекс Ивоби. Алексис Санчес угодил в запас, Месут Озил и вовсе в заявку не попал.

Хозяева "Стэмфорд Бридж" очень активно начали матч, но в их действиях было больше суеты, чем реальной угрозы. Довольно скоро "Арсенал" почувствовал себя уверенно и принялся отвечать своими вылазками.

Неточно бил головой Данни Уэлбек, затем Александр Лакасетт и Сеад Колашинац плотными, но достаточно простыми ударами размяли Тибо Куртуа. На 21-й минуте "Челси" ответил выходом один на один Педро, но тот замешкался и не смог переиграть Петра Чеха.

Ближе к перерыву "Арсенал" перехватил инициативу, а на 41-й минуте создал свой лучший момент. Аарон Рэмси дерзко пошел на нескольких защитников, после чего нашел возможность пробить из пределов штрафной — штанга! Мяч отскочил прямо на Лакасетта, но удар того в касание вышел неточным.

Во втором тайме играла стала более закрытой, а опасные моменты почти не возникали. При этом гости смотрелись предпочтительнее, а на 75-й минуте Шкодран Мустафи даже поразил ворота Куртуа, но гол не был засчитан из-за офсайда.

Ближе к окончанию матча "синие" перехватили инициативу и устроили подобие штурма. Хозяева совершили несколько опасных передач, не нашедших адресата, а появившийся на замену Эден Азар заставил Чеха совершить хороший сейв.

Попытки "Челси" дожать соперника были нарушены на 87-й минуте, когда Давид Луис прямой ногой сыграл против Колашинаца, за что получил прямую красную карточку от рефери Майкла Оливера. Вдесятером "синие" решили уже не рисковать.

Соперники оказались достойны друг друга. "Арсенал" был очень близок к своей первой победе на "Стэмфорд Бридж" за шесть последних лет, учитывая попадание Рэмси в штангу и незасчитанный гол Мустафи. Однако ничья, и "канониры" стали еще дальше от вершины таблицы, не сумев забить в третьем матче Премьер-Лиги кряду.

"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче



Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2017 17:30

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Последние комментарии:




  1. lfcmikki14 17.09.2017 17:40 # lfcmikki14
    Головоеб днище, кстати

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  2. awesome-arsenal 17.09.2017 17:39 # awesome-arsenal
    Может даже спасибо пулю сказать

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  3. lfcmikki14 17.09.2017 17:39 # lfcmikki14
    Просто обоссали это синие дно. В четверку попасть им за счастье будет.

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  4. gerrard08 17.09.2017 17:38 # gerrard08
    Лфк - бернли 1:1
    пенсы - бернли 2:3

    Лфк - гг 4:0
    пенсы - гг 0:0
    Ясно.

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  5. shearer1 17.09.2017 17:37 # shearer1
    Челси таки отскочил от наседающего на него Ньюкасла на расстояние одын ничья.

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  6. hammersmith 17.09.2017 17:36 # hammersmith
    пиздец, только начал болеть за ченсле, а эти днища у себя дома играют вничью с мертвыми калонирами еще и красную хапают в самом конце матча. позор ебаный нахуй, как так можно вообще, фу блять

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  7. megan063 17.09.2017 17:36 # megan063
    короче меня радует длина скамейки Асэнал
    такой основой раз в неделю многих накажем
    чемпик -нет
    второе место -да

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  8. berloga777 17.09.2017 17:35 # berloga777
    Конте слил игру

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  9. second005 17.09.2017 17:35 # second005
    Ньюкасл-то, из бичей в короли пробивается. Место Арсенала, занято.

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  10. role-playin 17.09.2017 17:35 # role-playin
    С Боратой и без Луиза против сити можно не выходить.

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  11. toledo 17.09.2017 17:34 # toledo
    Мората чот на озила смахивает своим вечно ноющим е6лищем

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  12. chelsealondon 17.09.2017 17:34 # chelsealondon
    После Арсенала опять будем всех е6ать....

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  13. skydreams 17.09.2017 17:33 # skydreams
    Арсенал впервые за кучу лет более менее сыграл на Бридже и то не выиграли. Что за лохи, не буду больше этих гг поддерживать

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  14. largo-winch 17.09.2017 17:33 # largo-winch
    Смс от Косты пришло Конте:

    "Соси хуй, мразь. Ахахахаха"

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  15. steveg8 17.09.2017 17:32 # steveg8
    Жаль, конечно, что синяя лондонская помойка отскочила. Красная лондонская помойка должна была тащить сегодня.

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  16. megan063 17.09.2017 17:32 # megan063
    ну короче очевидно, что пуховик выносит Конте
    далее не стоит обсуждать

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  17. sausage 17.09.2017 17:32 # sausage
    Ещё одна ничейка в туре, збс. Бёрнли>Арсенал

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  18. skychnie-oboi 17.09.2017 17:32 # skychnie-oboi
    Думаю ГГ-шники потеряли 2 очка.
    Луиз это Клоун - 85 минут быть МОМом и так потерять концентрацию и самоудалится как нуб.Лол.

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  19. awesome-arsenal 17.09.2017 17:32 # awesome-arsenal
    Переиграли, я даже в шоке честно. Абсолютное непонимание в глазах игроков челси, что и как делать с мячом

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  20. berloga777 17.09.2017 17:32 # berloga777
    Фабрегас в паре с Канте против более-менее адекватного центра это быть беде.
    Бакайоко с Канте центр схавали во втором тайме.
    Кэхилл даун
    Луис за каким то раком на ровном месте напоролся на кк
    С лысым поможет только отскок
    Азара не хватает.

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