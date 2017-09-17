"Арсенал" набрал свое первое очко на "Стэмфорд Бридж" за шесть лет
"Арсенал" набрал свое первое очко в шести последних выездах на "Стэмфорд Бридж", сыграв с "Челси" без забитых голов.
Главный тренер "синих" Антонио Конте вернул в стартовый состав Давида Луиса, Виктора Мосеса и Альваро Морату, которые отдыхали в матче Лиги Чемпионов против "Карабаха". Эден Азар расположился на лавке.
У "канониров" произошло аж восемь изменений относительно волевой победы над "Кельном" в Лиге Европы. Уцелели лишь Начо Монреаль, Эктор Беллерин и Алекс Ивоби. Алексис Санчес угодил в запас, Месут Озил и вовсе в заявку не попал.
Хозяева "Стэмфорд Бридж" очень активно начали матч, но в их действиях было больше суеты, чем реальной угрозы. Довольно скоро "Арсенал" почувствовал себя уверенно и принялся отвечать своими вылазками.
Неточно бил головой Данни Уэлбек, затем Александр Лакасетт и Сеад Колашинац плотными, но достаточно простыми ударами размяли Тибо Куртуа. На 21-й минуте "Челси" ответил выходом один на один Педро, но тот замешкался и не смог переиграть Петра Чеха.
Ближе к перерыву "Арсенал" перехватил инициативу, а на 41-й минуте создал свой лучший момент. Аарон Рэмси дерзко пошел на нескольких защитников, после чего нашел возможность пробить из пределов штрафной — штанга! Мяч отскочил прямо на Лакасетта, но удар того в касание вышел неточным.
Во втором тайме играла стала более закрытой, а опасные моменты почти не возникали. При этом гости смотрелись предпочтительнее, а на 75-й минуте Шкодран Мустафи даже поразил ворота Куртуа, но гол не был засчитан из-за офсайда.
Ближе к окончанию матча "синие" перехватили инициативу и устроили подобие штурма. Хозяева совершили несколько опасных передач, не нашедших адресата, а появившийся на замену Эден Азар заставил Чеха совершить хороший сейв.
Попытки "Челси" дожать соперника были нарушены на 87-й минуте, когда Давид Луис прямой ногой сыграл против Колашинаца, за что получил прямую красную карточку от рефери Майкла Оливера. Вдесятером "синие" решили уже не рисковать.
Соперники оказались достойны друг друга. "Арсенал" был очень близок к своей первой победе на "Стэмфорд Бридж" за шесть последних лет, учитывая попадание Рэмси в штангу и незасчитанный гол Мустафи. Однако ничья, и "канониры" стали еще дальше от вершины таблицы, не сумев забить в третьем матче Премьер-Лиги кряду.
"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче
17.09.2017 17:30
Просмотров: 1479
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Головоеб днище, кстати
(ответить)
Может даже спасибо пулю сказать
(ответить)
Просто обоссали это синие дно. В четверку попасть им за счастье будет.
(ответить)
Лфк - бернли 1:1
пенсы - бернли 2:3
Лфк - гг 4:0
пенсы - гг 0:0
Ясно.
(ответить)
Челси таки отскочил от наседающего на него Ньюкасла на расстояние одын ничья.
(ответить)
пиздец, только начал болеть за ченсле, а эти днища у себя дома играют вничью с мертвыми калонирами еще и красную хапают в самом конце матча. позор ебаный нахуй, как так можно вообще, фу блять
(ответить)
короче меня радует длина скамейки Асэнал
такой основой раз в неделю многих накажем
чемпик -нет
второе место -да
(ответить)
Конте слил игру
(ответить)
Ньюкасл-то, из бичей в короли пробивается. Место Арсенала, занято.
(ответить)
С Боратой и без Луиза против сити можно не выходить.
(ответить)
Мората чот на озила смахивает своим вечно ноющим е6лищем
(ответить)
После Арсенала опять будем всех е6ать....
(ответить)
Арсенал впервые за кучу лет более менее сыграл на Бридже и то не выиграли. Что за лохи, не буду больше этих гг поддерживать
(ответить)
Смс от Косты пришло Конте:
"Соси хуй, мразь. Ахахахаха"
(ответить)
Жаль, конечно, что синяя лондонская помойка отскочила. Красная лондонская помойка должна была тащить сегодня.
(ответить)
ну короче очевидно, что пуховик выносит Конте
далее не стоит обсуждать
(ответить)
Ещё одна ничейка в туре, збс. Бёрнли>Арсенал
(ответить)
Думаю ГГ-шники потеряли 2 очка.
Луиз это Клоун - 85 минут быть МОМом и так потерять концентрацию и самоудалится как нуб.Лол.
(ответить)
Переиграли, я даже в шоке честно. Абсолютное непонимание в глазах игроков челси, что и как делать с мячом
(ответить)
Фабрегас в паре с Канте против более-менее адекватного центра это быть беде.
Бакайоко с Канте центр схавали во втором тайме.
Кэхилл даун
Луис за каким то раком на ровном месте напоролся на кк
С лысым поможет только отскок
Азара не хватает.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий