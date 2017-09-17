Бартон: "Пэлас" Ходжсона — овцы, которых ведут на бойню"

Бывший полузащитник "Бернли" Джо Бартон заявил, что Рой Ходжсон закончился как тренер, а "Кристал Пэлас" обречен на вылет из Премьер-Лиги.

Как известно, после всего четырех туров нового сезона руководство "орлов" указало на дверь Франку Де Буру и пригласило на его место 70-летнего Ходжсона.



Рой находился без работы после фиаско со сборной Англии на Евро-2016, и Бартон считает, что уже тогда на тренерской карьере Ходжсона был поставлен крест.



"Если честно, я не ожидал его назначения. Думаю, против "Бернли" они показали достаточный прогресс, чтобы Франк Де Бур получил шанс остаться. Но, как мы видим, руководство "Пэлас" решило иначе".



"Я смотрю игру, наблюдаю за Роем, и он меня не вдохновляет. Я наблюдаю за ним и не понимаю, что он собирается делать".



"Когда Большой Сэм или Тони Пьюлис берутся за работу, а они оба побывали в "Пэлас" за последние годы, то видно, что они подстегивают парней, делают их сплоченными, и команда готова преподносить сюрпризы".



"Я помню Роя в конце его работы со сборной Англии, и сложилось впечатление, что он потерял целостность как личность. Люди особо не помнят ту пресс-конференцию. Он не понимал, что делает, объявляя о своем уходе, хотя его уволили".



"На мой взгляд, карьера этого парня в футболе окончена. Еще тогда я подумал, что на нем поставлен крест".



"Для меня стало сюрпризом его назначение в "Пэлас" после четырех матчей сезона. Они до сих пор не забили ни гола, и впереди у них такое расписание, что они кажутся мне овцами, которых ведут на бойню".



"Есть все шансы, что после восьми матчей они по-прежнему будут без голов и без очков. После такого никому не оправиться", — сообщил Бартон talkSPORT.