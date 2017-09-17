Для Коутиньо "большая честь" играть за "Ливерпуль"
Плеймейкер "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо рассказал, что его заинтересовал переход в "Барселону", но он гордится тем, что выступает за "красных".
Несмотря на то, что "Барселона" была готова заплатить за Коутиньо больше 100 миллионов фунтов, мерсисайдцы отказались продавать своего лидера, который ради переезда в Ла Лигу даже подал запрос на трансфер.
По словам Филиппе, его в самом деле заинтересовал вариант с "Барселоной", однако он по-прежнему гордится, что представляет "Ливерпуль", и уже забыл об обидах на клуб.
"Я действительно получил предложение от "Барселоны", и, как бывает в жизни, оно меня заинтересовало. Все знали, что мне интересен этот вариант".
"Всегда приятно получить предложение от такого большого клуба. Но для меня также большая честь выступать за "Ливерпуль". Сейчас я играю за них и сделаю все возможное ради команды".
"Последний месяц был непростым для меня, но я горжусь, что получил предложение от "Барселоны", но также горд представлять "Ливерпуль", - сообщил Коутиньо ESPN Brazil.
17.09.2017 16:00
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)))9)
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Кто бы сомневался, двуликий ты иуда
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Давай Волшебник, тащи этих немощец
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Плюшевый клопп - не топ.
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долговато, но наконец таки дал первое вью по этому поводу
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Переобулся.
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А разве он мог что-то другое сказать?
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