Для Коутиньо "большая честь" играть за "Ливерпуль"

Плеймейкер "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо рассказал, что его заинтересовал переход в "Барселону", но он гордится тем, что выступает за "красных".

Несмотря на то, что "Барселона" была готова заплатить за Коутиньо больше 100 миллионов фунтов, мерсисайдцы отказались продавать своего лидера, который ради переезда в Ла Лигу даже подал запрос на трансфер.



По словам Филиппе, его в самом деле заинтересовал вариант с "Барселоной", однако он по-прежнему гордится, что представляет "Ливерпуль", и уже забыл об обидах на клуб.



"Я действительно получил предложение от "Барселоны", и, как бывает в жизни, оно меня заинтересовало. Все знали, что мне интересен этот вариант".



"Всегда приятно получить предложение от такого большого клуба. Но для меня также большая честь выступать за "Ливерпуль". Сейчас я играю за них и сделаю все возможное ради команды".



"Последний месяц был непростым для меня, но я горжусь, что получил предложение от "Барселоны", но также горд представлять "Ливерпуль", - сообщил Коутиньо ESPN Brazil.