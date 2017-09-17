Для Коутиньо "большая честь" играть за "Ливерпуль"

Филиппе Коутиньо Плеймейкер "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо рассказал, что его заинтересовал переход в "Барселону", но он гордится тем, что выступает за "красных".

Несмотря на то, что "Барселона" была готова заплатить за Коутиньо больше 100 миллионов фунтов, мерсисайдцы отказались продавать своего лидера, который ради переезда в Ла Лигу даже подал запрос на трансфер.

По словам Филиппе, его в самом деле заинтересовал вариант с "Барселоной", однако он по-прежнему гордится, что представляет "Ливерпуль", и уже забыл об обидах на клуб.

"Я действительно получил предложение от "Барселоны", и, как бывает в жизни, оно меня заинтересовало. Все знали, что мне интересен этот вариант".

"Всегда приятно получить предложение от такого большого клуба. Но для меня также большая честь выступать за "Ливерпуль". Сейчас я играю за них и сделаю все возможное ради команды".

"Последний месяц был непростым для меня, но я горжусь, что получил предложение от "Барселоны", но также горд представлять "Ливерпуль", - сообщил Коутиньо ESPN Brazil.




Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 17.09.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 889

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  1. gerrard08 17.09.2017 17:35 # gerrard08
    )))9)

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  2. steveg8 17.09.2017 17:30 # steveg8
    Кто бы сомневался, двуликий ты иуда

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  3. largo-winch 17.09.2017 17:00 # largo-winch
    Давай Волшебник, тащи этих немощец

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  4. pauk 17.09.2017 16:33 # pauk
    Плюшевый клопп - не топ.

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  5. liverfun 17.09.2017 16:31 # liverfun
    долговато, но наконец таки дал первое вью по этому поводу

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  6. fc-oil 17.09.2017 16:27 # fc-oil
    Переобулся.

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  7. danny949494 17.09.2017 16:26 # danny949494
    А разве он мог что-то другое сказать?

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