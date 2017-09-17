"Юнайтед" обсуждает новый контракт с Феллайни

"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с полузащитником Маруаном Феллайни по новому контракту.

На финише прошлого сезона клуб с "Олд Траффорд" активировал опцию автоматического продления контракта с Феллайни до лета следующего года. Была вероятность, что в июне Маруан покинет МЮ в статусе свободного агента.



Однако с подачи главного тренера Жозе Моуриньо "дьяволы" вступили в переговоры по новому контракту с Феллайни. Несмотря на то, что в этом сезоне Маруан еще не выходил на поле с первых минут, португалец высоко ценит бельгийца, а без него считает команду "ослабленной".



Как сообщает Daily Mirror, политика МЮ предусматривает продление контракта с Феллайни только на один год. 29-летний полузащитник хочет остаться в клубе на более долгий срок, но к согласию его подталкивают великолепные отношения с Моуриньо.