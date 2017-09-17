Алли может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Тоттенхэма"

Деле Алли Полузащитник Деле Алли вступил в переговоры с "Тоттенхэмом" по контракту, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в лондонском клубе.

Как известно, только в прошлом году Алли заключил со "шпорами" новый контракт, предусматривающий зарплату в 50 тысяч фунтов в неделю. Активный интерес к Деле со стороны европейских грандов не дает "Тоттенхэму" расслабиться.

По информации The Sun, лондонский клуб уже вступил в переговоры с 21-летним игроком по новой сделке. Если Алли согласится на предложенные условия, то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Сообщается, что "Тоттенхэм" готов увеличить жалованье Деле в два раза - до 100 тысяч фунтов каждые семь дней. Аналогичную зарплату в команде Маурисио Почеттино получают только двое - голкипер Уго Льорис и нападающий Харри Кейн.




Метки Алли, контракты, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 17.09.2017 14:00

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  1. gerrard08 17.09.2017 15:29 # gerrard08
    50 наверно у нас Груич зарабатывает

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  2. mancunia-planet 17.09.2017 15:04 # mancunia-planet
    50 это копейки, заслуживает большего однозначно. и вряд ли надолго задержится у шпор.

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  3. feldkurat 17.09.2017 14:40 # feldkurat
    Курятник, такой курятник.
    Де Брюйну предлагают увеличить оклад до 12 млн в год, это 250 тыс в неделю

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  4. bedtime 17.09.2017 14:06 # bedtime
    100к? Пффф, вот чем они думают когда в петушне этой контракты подписывают? Их что там зомбируют?

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