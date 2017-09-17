Алли может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Тоттенхэма"
Полузащитник Деле Алли вступил в переговоры с "Тоттенхэмом" по контракту, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в лондонском клубе.
Как известно, только в прошлом году Алли заключил со "шпорами" новый контракт, предусматривающий зарплату в 50 тысяч фунтов в неделю. Активный интерес к Деле со стороны европейских грандов не дает "Тоттенхэму" расслабиться.
По информации The Sun, лондонский клуб уже вступил в переговоры с 21-летним игроком по новой сделке. Если Алли согласится на предложенные условия, то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Сообщается, что "Тоттенхэм" готов увеличить жалованье Деле в два раза - до 100 тысяч фунтов каждые семь дней. Аналогичную зарплату в команде Маурисио Почеттино получают только двое - голкипер Уго Льорис и нападающий Харри Кейн.
17.09.2017 14:00
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Последние комментарии:
50 наверно у нас Груич зарабатывает
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50 это копейки, заслуживает большего однозначно. и вряд ли надолго задержится у шпор.
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Курятник, такой курятник.
Де Брюйну предлагают увеличить оклад до 12 млн в год, это 250 тыс в неделю
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100к? Пффф, вот чем они думают когда в петушне этой контракты подписывают? Их что там зомбируют?
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